哈林哭了！親手淘汰學員 情緒失控

哈林進行自己隊伍的5強淘汰賽，要親手割捨學員，讓他相當難過不捨，落下男兒淚。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌唱選秀節目《中國新歌聲》（原名中國好聲音），導師陣容延續上一屆，仍由「哈林」庾澄慶、那英、汪峰、周杰倫擔任，近日哈林的隊伍要進行五強淘汰賽，哈林必須根據比賽規則，以導師身分親自割捨愛徒，有別於平常比賽的輕鬆愉快，哈林幾度緊皺眉頭，表情嚴肅，看起來情緒相當壓抑。

因為每個學員像自己的孩子，導致哈林在進行淘汰和講評時，終於忍不住糾結的心情，在錄影當下就淚崩，對於要淘汰自己栽培的學員感到難過不已，重情義讓人動容，而擔任夢想導師的范曉萱在一旁輕拍他的肩膀安慰。