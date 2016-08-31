《W》與韓孝珠上演手銬之吻 李鐘碩甜回：畫面很美很滿意

李鍾碩透露拍攝劇中與韓孝珠的「手銬之吻」前，下了很多工夫研究。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓男星李鍾碩主演的新劇《W-兩個世界》，以新穎的懸疑羅曼史掀起一股追劇熱潮，先前他曾自爆該劇是接演作品中，「吻戲」最多的一部劇，果不其然他和女主角韓孝珠在第2集就上演吻戲，播至第10集已吻了「5次」，談到引起網友熱烈討論的「手銬之吻」，李鍾碩笑說：「如同我期待的拍得很漂亮。」並透露為了這場吻戲下了不少工夫。

李鍾碩日前拍攝雜誌時聊到劇中經典的「手銬之吻」，表示：「因為女主角戴著手銬，手的位置應該要怎麼放、頭的角度又應該如何，為了這些做了很多研究，而畫面也如同我期待的拍得很漂亮。」對於辛苦拍攝的成果感到十分滿意，而他也透露《W-兩個世界》是他拍過台詞最多的一部戲，除了每天拿著劇本，甚至還常常把劇本放在床邊壓在枕頭下睡覺。

此外，在劇組新公開的劇照中，李鍾碩為找出真兇而奮力一搏，韓孝珠則是代替漫畫家父親3度拿起畫筆，今晚將播出的第12集將出現什麼樣的反轉劇情，備受戲迷期待。

李鍾碩為了追查陷害自己的真兇，以及10年前全家被殺的真相奮力一搏。（翻攝自Naver）

韓孝珠代替漫畫家父親3度拿起畫筆，臉上沉重的表情引起網友好奇。（翻攝自Naver）