超可愛！三胞胎穿消防裝萌搭地鐵

大韓、民國、萬歲和爸爸宋一國一起搭地鐵，模樣超可愛。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓親子節目《我的超人爸爸》，讓本來人氣不高的男星宋一國再度翻紅，他的三胞胎小孩「大韓、民國、萬歲」因為各種呆萌的模樣和逗趣的互動，吸引無數婆婆媽媽甚至姊姊，粉絲擴及各大年齡層，雖然今年三胞胎已確定從節目退出，人氣仍不減，網友們仍會不時關注他們的生活動態。

近日宋一國在社群網站上分享三胞胎的照片，照片中大韓、民國、萬歲3個小蘿蔔頭，乖巧的併排坐在地椅子上，並穿著一樣的衣服和頭盔，可愛指數破表，爸爸宋一國也寫下「好久沒有和爸爸一起坐地鐵了，小消防隊員們。」許多粉絲看了直呼：「好想念三胞胎啊！」、「怎麼長大了還是這麼可愛！」

雖然三胞胎已退出《我的超人爸爸》節目，人氣仍然超高。（翻攝自韓網）