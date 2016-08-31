「豹小子」合體登台 和金智娟的淵源是...

「豹小子」小四（前）、Tony（後）將擔任金智娟（中）演唱會嘉賓。（讀者提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「你說變就變，轉身說再見，不留時間讓我準備...」，聽到這首《說變就變》，「豹小子」的歌迷一定會充滿懷念，9月2日晚上他們將再次合體登台，這次為的是幫前輩金智娟演唱會助陣。

曾經唱紅過《就在今夜》、《飄洋過海來看你》的金智娟，9月2日將在台北國際會議中心舉行「全然愛」演唱會，「豹小子」也是她的嘉賓。雖然金智娟和「豹小子」彼此不同世代也無交集，但因「豹小子」翻唱過她的歌曲，讓她動念挖出這組6年級生心中的偶像男團再合體登台。

在挑選嘉賓人選時，金智娟想起由「Tony」李東元和「小四」吳仕龍組成的「豹小子」，曾翻唱她的歌曲《綠色的水滴》，並把這首歌唱紅到香港，決定演唱會上3人首次合唱這首歌。「豹小子」20幾歲就嘗過爆紅滋味，但僅出4張專輯就離開演藝圈，Tony早已是知名髮型設計師，他說當年是自己不想繼續演藝生涯，退出後才學髮型設計，剛開始跟所有洗髮小弟做的工作都一樣，是苦過來的。

Tony上藍心湄《女人我最大》節目人氣再提升，如今是大家尊稱的「Tony老師」，很多觀眾會特別挑選Tony在節目中使用的產品。小四則是開了10多年的火鍋店，餐廳收了之後，目前在當保養美妝專家Sam的個人經紀人。