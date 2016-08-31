小賈重開IG喊「失誤」 惹毛鐵粉

小賈斯汀日前為保護新女友，與網友互罵怒刪IG帳號。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在全球擁有無數少女粉絲的小賈斯汀，日前才因為新女友蘇菲亞李奇（Sofia Richie）槓上舊愛席琳娜，一怒之下刪掉Instagram帳號，昨他又重新開啟帳號，讓粉絲又驚又喜，但事後他卻說「是失誤」，把粉絲惹毛。

小賈斯汀為維護蘇菲亞不惜槓上粉絲和前女友席琳娜，甚至怒刪Instagram帳號，昨他又重新開啟帳號，粉絲興高采烈的慶祝，還出現「JustinReactivatedParty」的標籤，沒過多久他卻在推特上表示：「仍然沒有Instagram帳號，剛才只是意外！」讓粉絲非常傻眼，許多跟隨他多年的粉絲憤怒表示，「當了你5年的粉絲，也只是場意外！」、「我越來越搞不懂他在幹嘛？」。

小賈斯汀表示重開帳號是意外。（翻攝自Twitter）