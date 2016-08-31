太早認識恐沒命？威廉趙駿亞跳水超大膽

威廉（左）、趙駿亞（右）蘇澳尋秘境，海天一色有夠美。（記者王文麟攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕威廉慶幸沒有太早認識「魔鬼班長」趙駿亞，否則兩個人可能很早就沒命了。

趙駿亞熱愛挑戰極限，常邀朋友去衝浪、跳水，威廉跟他拍完電影《報告班長7勇往直前》，也跟他一樣愛上水上活動，常跟著趙駿亞一起去秘境探險，前不久趙駿亞才帶著威廉跟最年輕的金鐘影帝吳政迪，從蘇澳豆腐岬游到秘境賊仔澳跳水，因為吳政迪不會游泳，全靠趙駿亞跟威廉帶著游，再帶著吳政迪爬上岩石跳水，結果跳完水回來，兩個人才發現手臂上全是刮傷。

趙駿亞說，念體育的威廉很耐操，而且膽子夠大，找威廉去跳水，只要他一喊：「威廉你先跳，不用20秒，威廉就跳下去了。」所以跳水由威廉打頭陣，很容易就讓其他人也毫不猶豫的跟進，非常省時。

威廉（右）、趙駿亞（左）到賊仔澳美麗的七彩玻璃海灘撿七彩石。（記者王文麟攝）

不過就因為威廉跟趙駿亞一樣體力好，又膽子大，兩個人有伴越玩越刺激，讓威廉忍不住說，還好他跟趙駿亞不是17、8歲就認識，否則照他們這種越跳越高的跳水方式，兩個人跳水跳到現在可能早就沒命了。

所以現在兩個人偶爾也會放慢腳步走文青風，到賊仔澳美麗的七彩玻璃海灘撿七彩石，玩玩水、跳跳高，聽聽海唱歌，享受一下海的遼闊與美麗就好。

威廉（左）、趙駿亞（右）到賊仔澳美麗的七彩玻璃海灘撿七彩石。（記者王文麟攝）