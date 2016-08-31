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「東湖何潤東」用洪荒之力 把「台北孫儷」捧上天

2016/08/31 09:49

趙駿亞用雙手把胡利捧上天。（記者王文麟攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕有「東湖何潤東」之稱的威廉，使出洪荒之力把「台北孫儷」胡利捧上天！

日前，威廉和「麻吉」趙駿亞去蘇澳秘境賊仔澳探險，跟趙駿亞在大愛台合作過3檔戲的胡利也跟著去探險，趙駿亞推薦威廉有機會一定要接演大愛台的戲，覺得大愛台臥虎藏龍，有很多演員很會演戲，尤其是很多感情戲可以磨練演技，他就是去演了大愛的戲之後，覺得自己演戲的功力大增。

由於胡利曾在大愛的「河畔卿卿」戲裡背過吳鈴山爬樓梯，挑戰演技跟體力，在賊仔澳的碧海藍天下，趙駿亞突發其想叫胡利站在他的手上，要用雙手把胡利捧上天，換他挑戰手技跟體力，沒想到身高181公分的他，舉到一半就沒力，差點把胡利摔下來，還好有威廉在他背後助他一臂之力，但也被威廉取笑說：「趙駿亞你不行啦，換我來，我才是真正的神力！」

身高181公分的趙駿亞（中），差點把胡利（右）摔下來，威廉（左）在一旁助他一臂之力。（記者王文麟攝）

很多人說胡利貌似「芉月傳」的中國當紅藝人孫儷，被自稱是「東湖何潤東」的威廉笑封為「台北孫儷」，只見威廉高喊：「看我的洪荒之力！」果然天生神力，一出手就把胡利捧上天，不過卻也把胡利嚇得忍不住尖叫。

威廉把胡利捧上天，也把胡利嚇得忍不住尖叫。（記者王文麟攝）

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