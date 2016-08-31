《奶酪陷阱》電影版女主角換她！粉絲開噴
2016/08/31 10:15
韓劇《奶酪陷阱》是由朴海鎮（右）及金高恩（左）主演。（翻攝自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕由朴海鎮、金高恩主演的熱播韓劇《奶酪陷阱》，改編自同名人氣網漫，雖收視率持續亮眼，但後期因男一男二的戲份不均、開放式結局讓男女主角最後沒有在一起，甚至傳出朴海鎮與劇組不合導致被刪畫面，引發諸多爭議，讓本來頗受好評的一齣劇，最後惡評連連，或許觀察到觀眾對Happy ending的殷切期盼，電影公司決定製作《奶酪陷阱》電影版，並繼續由朴海鎮詮釋「劉正學長」的角色。
電影版《奶酪陷阱》女主角「洪雪」確定由韓星吳漣序（右）飾演。（翻攝自韓網）
因電影版是中韓合作，本來電影公司決定公開徵選中韓兩地的表演人才，或是挑選中國演員，來擔任女主角「洪雪」，但徵選過程中發現沒有合適人選，最終選擇韓星吳漣序演出，對此，男主角朴海鎮也表示，吳漣序和原作漫畫洪雪的相似度很高，很適合這個角色，吳漣序曾主演《回來吧大叔》、《揮霍或瘋狂》等電視劇，是知名度及人氣都很高的演員，但網友反應兩極，有人覺得她演技佳應可消化，但也有不少人認為她的形象太過精明、艷麗，不適合詮釋傻氣、樸素的「洪雪」，表示很可惜不是由金高恩續演，該片預計明年2月開拍。
女主角公布後反應兩極，不少網友認為吳漣序太艷麗，不適合詮釋傻氣、樸素的洪雪，認為不是金高恩（圖）續演很可惜。（翻攝自韓網）
相關新聞
- 《奶酪陷阱》推電影版 海選女主角
- 《奶酪陷阱》確定拍成電影！朴海鎮再演男主角
- 想去日本 趁這波省超多
- 《奶酪》金高恩戀愛了？菲律賓約會照曝光
- 對尬朴海鎮 徐康俊包下遊樂園邀粉絲嗨通宵
- 一分鐘「食」尚健康三部曲
- 《奶酪陷阱》男二徐康俊 準備進軍中國
- 被刪不怕？朴海鎮還要接演電影版《奶酪陷阱》
- （有片）看「宋宋CP」紅酒Kiss 男女偶像反應是...？
- 朴寶劍到宋仲基 迷妹換老公像龍捲風
- 欺人太甚！《奶酪》原聲帶內頁 朴海鎮「被失蹤」
- 《奶酪》男二變男一？徐康俊無奈：不是我能插手的
- 超窩心！朴海鎮掛記經紀人開舊車 大手筆致贈百萬房車
- 害怕原著粉絲 《奶酪》徐康俊喊冤：男主角絕對沒換
- 驚！瞞著朴海鎮補拍 《奶酪》結局被爆遭修改
- 說爛尾就爛尾 《奶酪》結局引眾怒
- 朴海鎮戲份被刪惹眾怒 《奶酪》導演道歉
- （有片）亂到結尾 《奶酪》摘戒指預告分手？劇迷不安
- 心疼朴海鎮被「放生」 《奶酪》特輯粉絲不買帳
- （有片）《奶酪》金高恩會演還會唱 深情OST超揪心
- 朴海鎮被排擠？《奶酪》戲份遭刪還不知有慶功宴！
推薦新聞