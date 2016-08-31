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《奶酪陷阱》電影版女主角換她！粉絲開噴

2016/08/31 10:15

韓劇《奶酪陷阱》是由朴海鎮（右）及金高恩（左）主演。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由朴海鎮、金高恩主演的熱播韓劇《奶酪陷阱》，改編自同名人氣網漫，雖收視率持續亮眼，但後期因男一男二的戲份不均、開放式結局讓男女主角最後沒有在一起，甚至傳出朴海鎮與劇組不合導致被刪畫面，引發諸多爭議，讓本來頗受好評的一齣劇，最後惡評連連，或許觀察到觀眾對Happy ending的殷切期盼，電影公司決定製作《奶酪陷阱》電影版，並繼續由朴海鎮詮釋「劉正學長」的角色。

電影版《奶酪陷阱》女主角「洪雪」確定由韓星吳漣序（右）飾演。（翻攝自韓網）

因電影版是中韓合作，本來電影公司決定公開徵選中韓兩地的表演人才，或是挑選中國演員，來擔任女主角「洪雪」，但徵選過程中發現沒有合適人選，最終選擇韓星吳漣序演出，對此，男主角朴海鎮也表示，吳漣序和原作漫畫洪雪的相似度很高，很適合這個角色，吳漣序曾主演《回來吧大叔》、《揮霍或瘋狂》等電視劇，是知名度及人氣都很高的演員，但網友反應兩極，有人覺得她演技佳應可消化，但也有不少人認為她的形象太過精明、艷麗，不適合詮釋傻氣、樸素的「洪雪」，表示很可惜不是由金高恩續演，該片預計明年2月開拍。

女主角公布後反應兩極，不少網友認為吳漣序太艷麗，不適合詮釋傻氣、樸素的洪雪，認為不是金高恩（圖）續演很可惜。（翻攝自韓網）

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