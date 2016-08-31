博愛座議題發燒 陳沂「我都不讓座」因為...

陳沂對時事向來都是大膽表達自己意見。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣知名主持人陳沂敢言敢說的大膽風格引正負兩極評價，近日北一女學生搭捷運沒主動讓位，慘遭旁觀婦人辱罵「該做雞」，讓博愛座議題再度掀起討論，陳沂昨在臉書表示：「我都不讓座。」

陳沂昨在臉書PO文發表意見：「如果明明沒懷孕卻被誤認成孕婦，或是覺得自己很肖年（年輕）還被當成老人而被讓座，比不讓座更容易讓人惱羞耶。」因此她表示，為了避免這種尷尬的事情發生，「所以我都不讓座！」引起網友討論，有人贊同且分享自己讓座反遭白眼的經歷，有人則說看到需要的人，即使不是博愛座也會讓座。

陳沂臉書全文。（翻攝自臉書）