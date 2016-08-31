雞排妹被指台獨回家取暖 生日收飛機杯揪甘心

雞排妹月初到廣東拍戲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純本月赴廣東拍戲，被中國網友清算她之前公開反服貿黑箱、支持太陽花學運，直指她是台獨分子揚言封殺她，今是她23歲生日，凌晨搭機回台取暖，PO文改走溫馨路線，謝謝空姐送禮物。

雞排昧今凌晨在臉書PO文，表示自己23歲生日的第一秒是在飛機上度過，「整個艙只有我一個乘客」，正當雞排妹在猶豫要選擇哪份餐點時，空姐說都可以試試看，於是她便吃了2分飛機餐，不僅如此，空姐還貼心在小杯子上祝她生日快樂，讓她感動的說：「謝謝CI-928的漂亮姐姐，不但給我兩份餐，還送了小杯子給我，這趟飛行覺得很溫暖。」大批粉絲在留言處祝她生日快樂，但也有網友表示：「到底妳還是低頭了啊!錢，錢，錢，看不起妳！從妳出道就喜歡看妳，結果妳也是低頭了」

雞排妹臉書全文。（翻攝自臉書）