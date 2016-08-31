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胡德夫被冤性騷不悔救人 疼「小老婆」拚房事

2016/08/31 09:45

「台灣民歌之父」胡德夫表不因被告而後悔救人。（無非文化提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲台灣民歌之父胡德夫，4年前因性騷擾案重創形象，因擔心少女安危在泳池熊抱少女，被誤認性騷擾，被朋友酸「人帥真好，人醜性騷擾。」他也直言「如果我是周杰倫就沒事了。」雖然後來對方撤告和解，但也讓他對人性失望，將自己關禁閉在家半個月。但胡德夫表示，因想到兒子曾經差點在他面前滅頂，好友李雙澤也因救溺水者而死亡，有救生員執照的他，至今不因被告而後悔救人舉動。

胡德夫和小20歲的第三任妻子「姆娃」，笑稱兩人房事沒問題「姿勢都可以。」（翻攝自臉書）據《蘋果日報》報導，胡德夫說人生有兩段低潮，一段是性騷案，一段是9年前長骨刺讓他痛不欲生，當時沒工作又意志消沉，所幸後來靠三溫暖、伸展運動治療成功，走過這兩段低潮，2年前他參加921地震部落工作隊，遇到「真命天女」，也就是第三任妻子「姆娃」，他不甩2人20歲的差距主動追求，第一次拜見岳母時，岳母還以為他是「女兒的老闆」。

胡德夫表示不在意對方離過婚還有2個小孩，直言願意培養孩子們，真誠感動岳母，還將親手編織的戰袍送他，他自認疼老婆，曾身上窮到剩3千，還是全拿來買老婆愛吃的蝦，至於年事已高的他「房事」如何？他則笑稱自己很健康，「只要老婆喜歡，（姿勢）我都可以，我們年紀稍大一點，房事不能沒有。」

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