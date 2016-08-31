曾批醫師遭砲轟 Darren求好孕蹲角落研究驗孕棒
2016/08/31 08:35
Darren日前低調返台，被目擊貼心探老婆的班。（資料照，記者潘少棠攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「Darren」邱凱偉因在臉書批醫師態度差而遭網友砲轟，之後他關閉臉書飛美國1個月，日前他低調返台，被目擊不僅貼心探班老婆，2人還牽手逛藥妝店選購驗孕棒。
《壹週刊》報導，Darren被目擊到服飾店探班老婆曾威菱，不僅幫忙搬重物還帶食物餵老婆，相當體貼，下午休息時間，夫妻倆牽手散步到一旁屈臣氏購物，蹲在角落研究2件75折的驗孕棒，事實上，Darren前年底和小8歲的曾威菱登記結婚後就積極做人，婆婆也心急想抱孫，常從屏東北上幫媳婦進補，曾威菱的好姊妹也表示，她嘗試過各種祕方，甚至曾每天吞下40幾顆藥丸，但2人始終做人失敗，對於被目擊與太太買驗孕棒，是否有孕？Darren經紀人回應：「可能是家族旅行後急著想知道結果，但...做人難呀！」
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