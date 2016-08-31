襲胸+暗巷抱抱 李妍憬「國際禮儀」撇新歡

李妍憬。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕李妍憬日前為發片調整聲帶，竟發現她的聲帶長繭外還患囊腫，然治療後的副作用讓她變成娃娃音，聲音變甜桃花似乎也跟著來，今李妍憬被爆出與「4PLAY 四少」嘻哈團，小五歲的成員KZ關係曖昧，2人還在上演襲胸、後巷相擁戲碼。

《壹週刊》報導，李妍憬新歌原是要跟前「MP魔幻力量」的主唱嘎嘎合作，最近卻換成了KZ，不僅如此，8月12日晚間8點多，李妍憬與KZ、KZ經紀人費聿鋒在一家餐廳門口聊天，李妍憬大方在街上捏KZ手臂、摸他肚子，甚至最後偷襲胸肌，期間2人更是不時貼身看手機有說有笑，而另一旁的費聿鋒則像裝飾品明顯被冷落。

到了晚間10點多，3人準備離開餐廳，李妍憬順勢勾住KZ的手並肩走，又過沒多久李妍憬及KZ看似甩掉費聿鋒，在巷內親密的靠著耳朵說悄悄話、擁抱，曖昧指數破錶。對此，李妍憬回應：「他（KZ）很可愛，但年紀太小了。」至於為何在大街上相擁摸胸？李妍憬解釋：「那天摸他是在聊健身，要他練；至於擁抱...是國際禮儀阿，和底迪聊天開心，但不適合我啦。」

KZ。（翻攝自臉書）