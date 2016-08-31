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Lollipop@F 3缺1 「柴犬」搶卡位

2016/08/31 07:35

〔記者胡如虹／台北報導〕Lollipop@F團長敖犬和經紀公 打官司，執意離去，Lollipop@F 3缺1，「柴犬」搶卡位。

威廉和趙駿亞合作拍電影《報告班長7勇往直前》，雖然在電影裡，威廉和班長趙駿亞互看不順眼，但戲外兩個人在燕巢軍營同居2個多月，成了莫逆之交，最大的樂趣就是唇槍舌劍互虧對方。

趙駿亞熱愛衝浪、跳水，發現念體育的威廉也熱愛戶外運動，常約威廉一起去衝浪、跳水，《報告班長》電影殺青後，兩個人彷彿從工兵變成海軍陸戰隊，三不五時往海邊跑，挑戰體能極限。

趙駿亞熱愛衝浪，三不五時往海邊跑，挑戰體能極限，《報告班長》電影殺青後，彷彿從工兵變成海軍陸戰隊。（記者王文麟攝）

日前兩個人相約去蘇澳無尾港玩衝浪，趙駿亞輕輕鬆鬆就游出海，站上衝浪板像個海王子一樣帥氣地玩衝浪，威廉則是划了大半天，好不容易才划出海，一站上衝浪板就被浪給打下來，讓魔鬼班長趙駿亞一衝完浪，就忍不住又跟威廉上起衝浪課，還說威廉身邊就是少不了他，既然Lollipop@F 3缺1，乾脆找他加入，他可以改名叫「柴犬」。

念體育的威廉熱愛戶外運動。（記者王文麟攝）

雖然趙駿亞搞笑要取藝名「柴犬」卡位Lollipop@F，威廉卻不領情，硬說趙駿亞身上有他爸爸的味道，算是長輩，不適合成為Lollipop@F的成員。

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