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就是這個！再探肖像不設限

2016/08/31 07:09

策展人劉星佑獲贈的畫像，作者為鍾丁運。（居藝廊提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕何謂「肖像」？肖像的主角一定要是「人」嗎？人像畫與肖像攝影的分別，及各自不可被取代的意義又在哪裡？居藝廊與策展人劉星佑合作，以6位藝術家不同媒材、形式、主體的作品，重新探討當代情境脈絡下，數位科技與肖像的關係。

看似口語的展名《就是這個了》，其實典故文雅，語出南朝宋劉義慶《世說新語‧巧藝》：四體妍蚩，本無善於妙處，傳神寫照，正在阿堵中。「阿堵」即「這個」，劉星佑認為，如果把「傳神」當作美學標準，或許就能擺脫媒材的纏繞，讓「就是這個了」，成為面對肖像時的心領神會。

展覽緣起去年劉星佑獲贈一張仿銀鹽相片的畫像，他形容這張右下角註記「昭和拾四年」、「溪州美術寫真館」、「鍾丁運筆」的肖像有一種「真跡特質」，「散發著與數位媒介不同的光」，讓人在心中驚嘆「就是這個了！」

包括鍾丁運，6位藝術家在肖像主題上展現出各自的美學：周慶輝展出「黃羊川計畫」2件攝影作品，在這系列作品中，他先用傳統手法為中國甘肅省黃羊川縣孩童拍下肖像照，再透過後製，把孩童對電腦的想像映照在他們的瞳孔中，手法介於傳統紀實與當代藝術之間。

周慶輝「黃羊川計畫」以中國甘肅省黃羊川鎮的孩童為拍攝主體，將紀實影像作為切入當代文化藝術的載體。（居藝廊提供）

杜韻飛展出「生殤相」系列4件攝影作品，這是他走訪公立收容所，模擬古典人物肖像拍攝風格，替即將面臨安樂死的流浪狗留下的最後影像，作品名稱一律顯示拍攝日期、時間、地點及距離安樂死時間，對應清晰寫實的畫面，讀來怵目驚心。

杜韻飛「生殤相」系列藉拍攝將被安樂死的狗，傳達人類長期漠視其他動物生命的現象。拍攝同時記錄下狗被安樂死的時間，畫面中的狗死於2011年11月28日中午。（居藝廊提供）

和「生殤相」同樣以將安樂死的狗為主角的，是陳毓嫺的裝置作品〈罐裝的承諾〉，透明罐子裡裝的每一條項圈，都來自一隻將被安樂死的狗。

陳毓嫺的裝置作品《罐裝的承諾》以將被安樂死的狗為主角，透明罐子裡裝的每一條項圈，都來自一隻將死去的狗。（居藝廊提供）

尹子潔運用數位攝影的人臉追蹤功能，製造出介入被攝者的「景框」，展品包括錄像及3件攝影作品。

尹子潔運用數位攝影的人臉追蹤功能，製造出介入被攝者的「景框」。（居藝廊提供）

蔡宇恩展出錄像作品〈五分鐘打工旅遊〉，透過尋找和溝通，讓出現在觀光區的移工有機會被畫一張像，被畫期間對移工來說是非勞動的、在主顧關係外的，如同旅人在景點接受速寫一般。

《就是這個了》即日起展至10月10日，地點在居藝廊，詳見http://www.g-gallery.org

蔡宇恩錄像作品《五分鐘打工旅遊》，透過尋找和溝通，讓出現在觀光區的移工有機會被畫一張肖像，就像旅人在景點接受速寫一般。（居藝廊提供）

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