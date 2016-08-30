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茵茵化身美人魚秀美乳 擱淺宜蘭網友喊抓

2016/08/30 22:44

茵茵「用身體愛台灣」系列這次來到宜蘭，化身美人魚被大讚性感。（翻攝自茵茵臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從《大學生了沒》出道的茵茵，外型亮眼身材姣好，擅長各式舞蹈，和好姊妹夏語心、舒子晨常常合體發表舞蹈影片，很受粉絲歡迎。她日前發起「用身體紀錄台灣」系列照片，網羅台灣各地美景，在懸崖、礁石上擺出唯美POSE，甚至還因為石頭太尖銳而被刮傷，被粉絲大讚敬業。今天她化身美人魚拍出宜蘭美景，唯美性感的模樣讓粉絲看了直呼：「可以收服妳嗎」。

茵茵穿著厚重的美人魚裝拍攝。（翻攝自茵茵臉書）

茵茵今天在臉書PO出數張照片，她和攝影師到宜蘭東澳灣，茵茵換上美人魚服裝，大秀纖腰美胸好身材，被粉絲看了大讚完全美人魚翻版，「身體曲線超級美」。茵茵說，東澳灣原本是秘境沙灘，不過近期有越來越多人前往一睹美景，讓她想要避開人潮拍攝變得有點困難，而且美人魚的尾巴也因為沾了不少泥沙，很難控制自如的擺姿勢。

不過幸好後來工作團隊一起合作努力完成了這幾張美圖，讓茵茵感動說「台灣很美，讓我們慢慢欣賞」，不過她也提醒粉絲「做這個計畫也是希望大家能看見更多台灣之美...但請各位請隨手帶走垃圾，我們有靈魂，別做沒靈魂的事」，被網友大讚是真女神。

 

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