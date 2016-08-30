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（影音）這群人神「直翻」英文歌 網友笑推「我終於聽懂了」

2016/08/30 22:28

這群人直翻歌詞讓網友笑翻。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人團體「這群人」是由一群戲劇班的素人組成的團體，常常在網路拍攝各種搞笑影片，「語錄系列」、「偽電影預告」而廣受網友歡迎，每每推出影片都讓粉絲笑翻，這次他們又推出英文「直翻」歌曲，直接翻譯的中文歌詞簡單又突兀，讓網友笑噴直呼：「我終於聽懂歌詞啦！」

有網友認為這群人直翻歌詞顯是西洋歌曲歌詞空洞。（擷取自YouTube）

這群人今天釋出最新影片，該影片將多首西洋流行音樂直翻成中文，不經修飾的歌詞笑噴網友，其中蕾哈娜的《Umbrella》歌詞「you can stand under my umbrella」，被翻譯成「還不趕快進來我的雨傘」，還將後面節奏歌詞翻成「雨傘、雨傘、傘、傘、傘」，還有不露臉天后希雅寫給蕾哈娜的《Diamonds》歌詞「we're beautiful like diamonds in the sky」也被翻成「我們美麗，就像鑽石在天空」，超直白翻譯讓網友笑翻，直說「我終於搞懂困難的英文歌詞了」、「是在諷刺外國歌詞都很空洞嗎」，不過也有網友認為翻譯本身就要考慮到文化脈絡，並不是外國歌詞就比較空洞，抨擊這樣直翻沒有意義，但有網友認為這群人只是在搞笑，不用太嚴肅討論。

直翻歌詞突兀搞笑。（擷取自YouTube）

相關影片：影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒。

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