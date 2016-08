(影音)這群人神「直翻」英文歌 網友笑推「我終於聽懂了」

這群人直翻歌詞讓網友笑翻。(擷取自YouTube)

〔娛樂頻道/綜合報導〕網路紅人團體「這群人」是由一群戲劇班的素人組成的團體,常常在網路拍攝各種搞笑影片,「語錄系列」、「偽電影預告」而廣受網友歡迎,每每推出影片都讓粉絲笑翻,這次他們又推出英文「直翻」歌曲,直接翻譯的中文歌詞簡單又突兀,讓網友笑噴直呼:「我終於聽懂歌詞啦!」

有網友認為這群人直翻歌詞顯是西洋歌曲歌詞空洞。(擷取自YouTube)

這群人今天釋出最新影片,該影片將多首西洋流行音樂直翻成中文,不經修飾的歌詞笑噴網友,其中蕾哈娜的《Umbrella》歌詞「you can stand under my umbrella」,被翻譯成「還不趕快進來我的雨傘」,還將後面節奏歌詞翻成「雨傘、雨傘、傘、傘、傘」,還有不露臉天后希雅寫給蕾哈娜的《Diamonds》歌詞「we're beautiful like diamonds in the sky」也被翻成「我們美麗,就像鑽石在天空」,超直白翻譯讓網友笑翻,直說「我終於搞懂困難的英文歌詞了」、「是在諷刺外國歌詞都很空洞嗎」,不過也有網友認為翻譯本身就要考慮到文化脈絡,並不是外國歌詞就比較空洞,抨擊這樣直翻沒有意義,但有網友認為這群人只是在搞笑,不用太嚴肅討論。

直翻歌詞突兀搞笑。(擷取自YouTube)

相關影片:影片擷取自YouTube,如遭移除敬請見諒。