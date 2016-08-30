隋棠曝老公和Max親子裝！可愛「玄機」萬人按讚

隋棠（中）和老公Tony（左）婚後育有1子Max（右）。（翻攝自隋棠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人隋棠和老公Tony婚後育有1子Max，而結婚後將生活重心移至家庭的她，平時也不忘在臉書分享育兒趣事，今天晚上她上傳一張老公和兒子的「親子裝」照，仔細一看，Max的衣服上還多了一小行字，讓粉絲看了忍不住笑開懷。

隋棠今天晚上在臉書上傳一張Tony哥抱著Max的照片，父子兩都穿著白色短T，上面寫著「Tony」，只不過Max的衣服上還繡了一小行字「 if lost return to Tony（撿到我請把我還給Tony）」這件可愛的禮物也溫暖了隋棠的心。

隋棠PO出老公（左）和Max的親子裝照，引起熱烈討論。（翻攝自隋棠臉書）

不少人看到後都被Max無奈的表情萌翻，興奮留言：「撿到可以不要還嗎？」「撿到Max，先親一個，才還給Tony哥。」還有人搞笑回：「Tony哥的應該寫『if lost return to Sonia』！」事實上，明天就是Max的1歲生日，許多網友都留言獻祝福，希望他能健康長大，而照片PO出不到1小時，已累積8.4萬人按讚，不難看出Max的高人氣。