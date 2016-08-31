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（贈票）小野馬泫雅周六撲台 嬌喊最哈這味

2016/08/31 12:02

泫雅暌違3年來台，將首度以個人歌手身分舉辦粉絲見面會。（皂莢木文化國際有限公司提供）
〔記者陳立妍／台北報導〕南韓「性感女神」泫雅9月4日將首度以個人之姿，登上TICC台北國際會議中心會粉絲，泫雅暌違3年再抵寶島，韓方考量安全因素將不公開班機，而她此次抵台只向主辦單位表示「想吃鳳梨酥」，以及飲食上希望能「清淡些」，並透露非常想去逛夜市，對於食宿要求非常親民。

「4Minute」今年6月合約到期，僅泫雅完成續約，成軍7年的「4Minute」宣布解散，本月她推出新作《A'wesome》，台灣也成為新專輯主打歌《如何》的海外首場表演，讓泫雅直呼「很緊張」，特地提前一天來台暖身練舞。主辦單位透露，要求甚高的泫雅為了讓活動內容更豐富，決定加碼多唱一首歌曲，從8首曲目增加到9首，並預計在見面會上現場call out給粉絲，幸運兒將有機會獲得泫雅準備的驚喜禮物，而主辦單位也將在現場備妥禮物箱，將於會後將粉絲的心意轉交給泫雅。

泫雅的首場個人粉絲見面會門票現已售出約7成，購票可洽KKTIX售票系統：此外，《自由娛樂頻道》也將送出10張見面會門票，詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。

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