王寶強2.0 名製片妻和乾兒子搞外遇

張紀中（右）長期在美國籌拍新片，不料妻子樊馨蔓（左）和乾兒子肖齊搞起婚外情。（翻攝自全明星探）

〔娛樂頻道／綜合報導〕製作《神雕俠侶》、《倚天屠龍記》等多部經典金庸武俠劇的名製片人張紀中，傳出長期在美國拍新片時，妻子樊馨蔓和他親手栽培成導演的乾兒子肖齊，大搞婚外情，肖齊打著自己是同志的身份，多次進出彼此家中甚至過夜，傳出已有2年之久。

樊馨蔓（右）有肖齊（左）家的房卡，進出頻繁宛若老夫老妻。（翻攝自全明星探）

據《全明星探》報導，樊馨蔓甚至已經有肖齊的家門房卡能夠恣意進出，兩人暗夜幽會3小時，樊馨蔓準備離開時，他還難分難捨深情望著她離去，事隔一日，她竟又再次到男方家，做菜給一同前來的朋友們吃，毫不避諱旁人眼光。

肖齊是張紀中一手栽培的導演，竟和大自己十幾歲的師母搞外遇。（翻攝自微博）

爆料者更指出，張紀中出國前就與妻子關係崩裂，傳出他擔任總裁的紀中文化公司財務狀況也問題重重，正是因為樊馨蔓早已和肖齊密謀轉移公司的資產，甚至把劇本版權都改成自己的，而張紀中似乎早已知情，特地開股東大會要革除兩人職務，但他們卻賴著不走，這場綠帽大戰似乎要越演越烈。