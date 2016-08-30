五月天憶美食誘石頭 遭嗆「都呷尬烙賽！」

廣播期間限定節目《好9不見五月天》由天團五月天主持。（Hit Fm提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕Hit Fm期間限定節目《好9不見五月天》，由五月天擔任主持人，連續十週的每週一晚上10點至11點播出，節目中最令人期待的,莫過於特別單元《五月天的任意門》，因為他們會將眾多聽眾當中選出一位call out。

本週的幸運聽眾表示，當初聽到五月天《今夜好不好》的節目時，只有國一的年紀，都要躲在房間偷偷聽，不能被家人發現，如今15年過去，當初用空白錄音帶錄下的節目都不能聽了，這位粉絲在今年也特地從台灣大老遠飛去新加坡，就是為了看五月天的演唱會。

回顧當年五月天其他四位團員，打越洋電話給人在英國進修的石頭，正好是台灣經歷納莉颱風的時候，大夥冒著大雨滂沱的危險前去電台做節目，倒是人在英國的石頭，完全不清楚台灣有颱風侵入，被阿信嗆：「人離開台灣之後都不用關心台灣了阿？」石頭暖心回應：「不是這樣講，我關心你們就好啦！」

提到2001年五月天完成最後一場暫別演唱會時，石頭出發到英國，當時其他4個人目送著石頭離去，眼淚一直流，嘴巴也一直碎碎唸，原以為是感人的告白，沒想到居然是：「不曉得這次石頭去英國，他的英文到底行不行？」

當時接著也要去當兵的阿信、怪獸、瑪莎，也在越洋電話中故意跟石頭說：「我們會在當兵前幫你多吃蚵仔麵線、滷肉飯、臭豆腐、麻辣鍋…」讓人在英國讀書的石頭，忍不住想念起故鄉的美食，最後受不了大嗆：「都呷尬烙賽！」