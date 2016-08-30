（影音）凱渥十週年喜氣旺旺 新婚愛紗老公愛相隨

〔記者馮亦寧／台北報導〕凱渥今晚舉行夢幻之星十週年紀念派對，邀請白歆惠、愛紗、莊凱勛等眾多名模、演藝人員盛裝出席，熱鬧一下。今晚最特別的地方在於新婚的人特別多，除了眾所矚目的白歆惠之外，愛紗也跟著凱渥名模周洺甫甜蜜出席。為了曬恩愛，愛紗和周洺甫悄悄低調穿情人色衣服，愛紗的藍色洋裝跟周洺甫的西裝褲顏色一樣，真的好甜蜜喲。因為七夕是兩人求婚紀念日，但是當天真的太多人了，所以愛紗和周洺甫後來找了一天抽空到陽明山約會。不過兩人是今年四月才登記結婚，問起「做人計畫」愛紗忙說：「目前沒計畫，明年就順其自然吧！」

愛紗（左）提到大嘴巴解散還是覺得捨不得，右為凱渥名模老公周洺甫。（記者胡舜翔攝）

另一個剛宣布婚訊的影帝莊凱勛，因為電影《樓下的房客》票房傳來破億捷報，樂呵呵地說：「心情很開心啊！」問到他破兩億的時候要裸體穿雨衣露屁屁，有沒有因為這樣健身，讓畫面好看一點？莊凱勛笑說：「大家都看肌肉看膩了，也是要來點不一樣的。」而且他還說：「康哥（李康生）都沒在怕了，我當然OK啊！」問起九月的婚事，莊凱勛表示準備的差不多了，所以現在很平靜。他們夫妻兩人決定選擇小而美的家宴形式，所以已經準備的差不多了，至於生孩子，莊凱勛說：「拜託，還沒有啦！」

莊凱勛不怕穿雨衣露屁屁，準備好等票房破兩兩億。（記者胡舜翔攝）