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（影音）白歆惠 洪曉蕾 婚姻路歡喜各不同

2016/08/30 20:15

〔記者馮亦寧／台北報導〕凱渥夢幻之星Catwalk Copetition選拔今年邁入第十年，現場嘉賓雲集，但是同樣名模，白歆惠和洪曉蕾兩人命運卻大不同。今天宣布已經登記結婚正式成為「唐太太」的白歆惠，滿臉堆滿笑容與恩師洪偉明一同現身，穿著藍色平肩上衣搭配白色裙子的白歆惠，胸前看起來豐滿不少，洪偉明取笑：「胸部變大當然是有原因的。」

凱渥夢幻之星十週年紀念派對，洪偉明（左）笑說對白歆惠又愛又恨。（記者胡舜翔攝）

滿面春風的白歆惠說因為《銷售奇姬》的關係，見到兒子的時間都變少了，所以「想休息一陣子，多陪陪兒子」。而問起老公時，白歆惠樂讚：「是好爸爸。」還說夫妻倆一回到家就是搶著黏在兒子身邊，問起兒子比較黏誰？白歆惠睜大眼睛說：「一定要黏我啊，不然我會哭耶。」

白歆惠決定暫時停止演藝工作專心在家陪兒子。（記者胡舜翔攝）

另一頭才結束「驚世大戲」的洪曉蕾，則剛從希臘度假回來，她和王世均的荒唐婚姻終於落幕，所以她覺得「接下來是該全力為二寶拚工作了。」問起接下來的工作計畫，洪曉蕾語帶保留地說，不排除任何可能性，不過會接拍電影，而且尺度無上限要扮醜、不化妝都沒問題，看來為了孩子，洪曉蕾真的拚了！

洪曉蕾穿著性感大膽的Demetrios禮服亮相，還放下豪語要專心拚工作。（記者胡舜翔攝）洪曉蕾為雙寶豁出去，今天穿著性感大露背服裝，顯示無極限。（記者胡舜翔攝）

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