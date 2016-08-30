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涂善存新廣告玩變裝 英國紳士帥到不行

2016/08/30 20:08

涂善存在優酪乳廣告中，扮成英國紳士。（佳葳娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕戲劇新人涂善存外型酷似巨星金城武，剛進演藝圈便被冠上「小金城武」封號，他在三立週五華劇《飛魚高校生》中，飾演「馬林魚隊」隊長「金辰浪」，因帥氣陽光的外型受到矚目。

涂善存（右）與管麟因演出《飛魚高校生》知名度漸開。（三立提供）

最近他接拍一支優酪乳廣告，才一播出就超吸睛，廣告中他化身成不同國家的人，一下是俄羅斯人，接著又變成英國紳士，最後還穿起墨西哥傳統服，角色裝扮逗趣，也讓粉絲們看到不同面相的涂善存。

涂善存（後排中）拍攝優酪乳廣告，開心與三位小黑人合照。（佳葳娛樂提供）

為了這個廣告，涂善存跨夜工作超過15小時，不過因為廣告中的造型變變變，讓他大呼過癮，完全不會感到辛苦，而這位工作人員口中的「小鲜肉」，據聞現場相當貼心，也讓為他妝髮的姐姐們不覺得累。涂善存表示，所有造型中，自己最愛的應該是英國人，他笑說：「因為我一直想要有紳士的裝扮，這次終於能圓夢，況且廣告中我扮的英國紳士可以悠閒吃下午茶，能夠邊工作還能填飽肚子，實在很療癒。」

涂善存在優酪乳廣告中，穿上墨西哥傳統服裝，看起來相當俏皮。（佳葳娛樂提供）

第一次拍廣告跨夜看到早晨的太陽，由於廣告台詞的部分是最後才拍攝，涂善存即便工作一整夜，仍意志堅強一次OK，令導演大讃專業，他表示：「應該是因為最近拍戲，所以背詞變得很容易。」他也透露，這一次工作最有趣的，其實是廣告裡的三位小黑人，涂善存說：「因為他們只能穿著膚色三角褲，感覺蠻像我在《飛魚高校生》裡裸奔的那場戲，只不過他們身上多了一層顏料，所以可能比我們多自在一些。」

涂善存在優酪乳廣告中，扮成俄羅斯人。（佳葳娛樂提供）涂善存（右2）拍攝優酪乳廣告，開心與其他演員們合照。（佳葳娛樂提供）涂善存在臉書上分享優酪乳廣告中的多種扮相。（翻攝自涂善存臉書）[8涂善存在《華流》雜誌中，不吝展現好身材。（三立提供）]

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