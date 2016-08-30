（影音）曝藝人假面事蹟 郭書瑤：合照後要求別公開

郭書瑤出書道盡演藝圈人情冷暖。（翻攝自郭書瑤臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人郭書瑤（瑤瑤）因拍攝線上遊戲「殺很大」系列廣告走紅，2015年靠《志氣》一片，拿下第五十屆金馬獎最佳新演員獎，近日更推出新書《愛，無限大∞》道盡出道以來感受到的人情冷暖，甚至爆料曾有藝人表面開心合照，私下卻透過經紀人傳訊息，要她別公開，讓她相當難過。

郭書瑤說，入行最大的貴人是蔡康永：「上了康熙，他找我去主持，才把我從那個爆紅的廣告裡帶到另一個新環境。」郭書瑤回憶起剛發第一張《愛的抱抱》EP時，有個活動叫「抱抱合照」，當時只要有上通告，都會向其他藝人提出合照要求，而有些知名歌手或藝人會直接拒絕，理由各有不同，但她認為，沒有說出口的，是對她的不認同與戒心。

郭書瑤將推出文字寫真書，暢談出道至今的心路歷程。（映象帝國提供）

另外，瑤瑤也不忘感謝曾拉拔過她的藝人，像是有次她到香港看周杰倫演唱會，周董特地介紹張惠妹和當地媒體給她認識；以及發片時曾幫她站台的蕭敬騰，不但主動要求合照，還一直鼓勵她，這些暖心舉動，她都一直記在心裡。

郭書瑤這次封奶走文青風。（映象帝國提供）

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