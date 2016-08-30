限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

周杰倫臉書沒權限 偷婊「不會跟Darren一樣亂說話」

2016/08/30 19:37

周杰倫（右）自嘲沒有臉書權限不會亂說話，暗婊「不會跟Darren（左）一樣」。（合成圖，翻攝自Darren臉書、記者宋志雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周杰倫今天擔任公益活動大使，近期迷上在臉書和網友互動的他，卻自爆其實自己沒有官方臉書的權限，發文都是靠助理代發，不過他認為這樣也不會太困擾，話鋒一轉竟然偷嗆被他帶進演藝圈的「Darren」邱凱偉，笑說至少不會講錯話，「不要像Darren一樣」。

周杰倫出席活動，自爆近期沉迷網路。（記者宋志雄攝）

周杰倫近日喜歡在臉書和網友互動，興趣從賽車到賞畫都有涉獵的他，坦言上網互動的確令人容易「沉迷」，不過他也樂在其中，笑說一到晚上就變成「網癮少年」，只是都自透過網路和粉絲互動、看畫，也因為媽媽是美術老師，增加不少母子話題。不過近其喜歡用臉書的周杰倫卻爆料其實自己沒有官方臉書的使用權限，貼文完全都是由助理代發，不過自認個性衝動的他，也暗婊因為罵醫生而惹出風波的Darren：「帳號給我不就亂講話了嗎？不要像Darren一樣。」讓現場笑翻，不過周杰倫也表示，Darren已經道歉了，幫忙求情要大家放他一馬。

相關新聞

推薦新聞
（影音）曝藝人假面事蹟 郭書瑤：合照後要求別公開 （影音）曝藝人假面事蹟 郭書瑤：合照後要求別公開
2016/08/30 20:27
芮塔歐拉身材妖嬌 大膽透視禮服不怕看 芮塔歐拉身材妖嬌 大膽透視禮服不怕看
2016/08/30 20:26
五月天憶美食誘石頭 遭嗆「都呷尬烙賽！」 五月天憶美食誘石頭 遭嗆「都呷尬烙賽！」
2016/08/30 20:24
（影音）凱渥十週年喜氣旺旺 新婚愛紗老公愛相隨 （影音）凱渥十週年喜氣旺旺 新婚愛紗老公愛相隨
2016/08/30 20:18
（影音）白歆惠 洪曉蕾 婚姻路歡喜各不同 （影音）白歆惠 洪曉蕾 婚姻路歡喜各不同
2016/08/30 20:15
林予晞餓昏 酒醉當柯有倫手是炸雞排 林予晞餓昏 酒醉當柯有倫手是炸雞排
2016/08/30 20:12
涂善存新廣告玩變裝 英國紳士帥到不行 涂善存新廣告玩變裝 英國紳士帥到不行
2016/08/30 20:08
被探險家點名！陳意涵將挑戰荒野倒立 被探險家點名！陳意涵將挑戰荒野倒立
2016/08/30 19:35
吳亞馨曬度假照 親妹比基尼超搶鏡 吳亞馨曬度假照 親妹比基尼超搶鏡
2016/08/30 19:23
Eason竟因為這個 讓店員重煮一碗麵 Eason竟因為這個 讓店員重煮一碗麵
2016/08/30 19:17
親口證實已登記 白歆惠當媽硬吞可怕魚湯 親口證實已登記 白歆惠當媽硬吞可怕魚湯
2016/08/30 18:56
子瑜寶可夢伊布好像！6種表情神同步 子瑜寶可夢伊布好像！6種表情神同步
2016/08/30 18:38
《完娛》突襲SpeXial以綸香閨 原味內褲遭竊 《完娛》突襲SpeXial以綸香閨 原味內褲遭竊
2016/08/30 18:05
林明禎甜抱《狼王子》 狼爸竟面有難色？ 林明禎甜抱《狼王子》 狼爸竟面有難色？
2016/08/30 17:46
大S帥兒近照曝光 可愛模樣竟神似婆婆張蘭 大S帥兒近照曝光 可愛模樣竟神似婆婆張蘭
2016/08/30 17:26
侯佩岑曬帥兒照 與粉絲大聊媽媽經 侯佩岑曬帥兒照 與粉絲大聊媽媽經
2016/08/30 17:25
曝倒追何守正秘辛！小嫻：為了接近他才運動 曝倒追何守正秘辛！小嫻：為了接近他才運動
2016/08/30 17:03
炎亞綸譙台娛樂圈 簡嫚書：中韓娛樂不容小覷 炎亞綸譙台娛樂圈 簡嫚書：中韓娛樂不容小覷
2016/08/30 17:00
竟有這種事！超帥醫生求婚病危女友遭拒 竟有這種事！超帥醫生求婚病危女友遭拒
2016/08/30 16:55
（影音）簡嫚書旅行必帶前男友信物 自爆有潔癖是整理控 （影音）簡嫚書旅行必帶前男友信物 自爆有潔癖是整理控
2016/08/30 16:18
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.