周杰倫臉書沒權限 偷婊「不會跟Darren一樣亂說話」

周杰倫（右）自嘲沒有臉書權限不會亂說話，暗婊「不會跟Darren（左）一樣」。（合成圖，翻攝自Darren臉書、記者宋志雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周杰倫今天擔任公益活動大使，近期迷上在臉書和網友互動的他，卻自爆其實自己沒有官方臉書的權限，發文都是靠助理代發，不過他認為這樣也不會太困擾，話鋒一轉竟然偷嗆被他帶進演藝圈的「Darren」邱凱偉，笑說至少不會講錯話，「不要像Darren一樣」。

周杰倫出席活動，自爆近期沉迷網路。（記者宋志雄攝）

周杰倫近日喜歡在臉書和網友互動，興趣從賽車到賞畫都有涉獵的他，坦言上網互動的確令人容易「沉迷」，不過他也樂在其中，笑說一到晚上就變成「網癮少年」，只是都自透過網路和粉絲互動、看畫，也因為媽媽是美術老師，增加不少母子話題。不過近其喜歡用臉書的周杰倫卻爆料其實自己沒有官方臉書的使用權限，貼文完全都是由助理代發，不過自認個性衝動的他，也暗婊因為罵醫生而惹出風波的Darren：「帳號給我不就亂講話了嗎？不要像Darren一樣。」讓現場笑翻，不過周杰倫也表示，Darren已經道歉了，幫忙求情要大家放他一馬。