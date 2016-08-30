限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

《完娛》突襲SpeXial以綸香閨 原味內褲遭竊

2016/08/30 18:05

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，被小記者小奕偷襲房間，拿到一件不知道是誰的內褲。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕男子夯團「SpeXial」成員以綸日前受《完全娛樂》之邀，赴日本北海道拍攝「就是要John玩」外景，由於該節目自8月31日起，將從傳統電視轉戰成新媒體播出，基於網路平台可以給觀眾尺度更大一點的內容，因此工作人員特別再加碼，帶著觀眾突襲以綸在北海道的香閨，小記者「小奕」陳奕穎更趁他不注意，偷走他的「原汁原味小褲褲」。

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，被小記者小奕偷襲房間，拿到一件不知道是誰的內褲。（三立提供）SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，並用飯店便條紙寫下一段話，打算回饋給粉絲。（三立提供）

為了這次的突襲行動，小記者事先說服經紀人，密謀趁著以綸出外景拍攝空檔，闖進他的飯店房間，並且大肆搜查屋內的任何有關以綸的私人物品。小記者帶領觀眾一窺以綸行李箱內究竟放了哪些東西，當一打開來，除了找到許多帽子及配件外，赫然發現一件白色的四角褲。

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，被小記者偷襲房間。（三立提供）

原以為撿到寶的小記者，沒想到以綸卻疑惑的說：「那件內褲不是我的耶！」解釋因為跟團員風田與宏正住同個宿舍，應該是他們倆其中一位的，並且指向一個袋子，招認那才是自己的內褲，表示出國工作習慣將穿過的內褲裝成一袋，此話一出小記者見獵心喜，趁著跟他聊天的時候，順手牽羊將一袋的「原汁原味小褲褲」給帶走，就連那件疑似風田或宏正的內褲也不放過。

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，被小記者小奕偷襲房間。（三立提供）

小記者開心在房間門口秀出戰利品，但因為講話太大聲讓以綸起疑心，整個計劃就在最後一刻宣告失敗，以綸又好氣的好笑的歐打工作人員。不過為了幫觀眾謀福利，小記者也請以綸準備小禮物，由於不知道送什麼，於是拿飯店的便條紙，請以綸親筆簽名及寫一些給粉絲的話，並用手指比愛心，然後描繪在紙上。

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，小記者小奕故意偷走他的內褲，最後卻被發現。（三立提供）

以綸北海道「尺度大開」專題，將於今晚會播出，8月31日起週一至週五晚上9點，YouTube官方頻道「完全娛樂NewShowbiz」將正式推出轉戰網路後的首集節目，週六、週日晚上6點三立都會台也會播出精華版。

相關新聞

推薦新聞
子瑜寶可夢伊布好像！6種表情神同步 子瑜寶可夢伊布好像！6種表情神同步
2016/08/30 18:38
劉若英曬素顏照疑似沒穿內衣 急刪微博引起網友熱議 劉若英曬素顏照疑似沒穿內衣 急刪微博引起網友熱議
2016/08/30 18:13
《完娛》突襲SpeXial以綸香閨 原味內褲遭竊 《完娛》突襲SpeXial以綸香閨 原味內褲遭竊
2016/08/30 18:05
林明禎甜抱《狼王子》 狼爸竟面有難色？ 林明禎甜抱《狼王子》 狼爸竟面有難色？
2016/08/30 17:46
女星猛敲車門 意外救了自殺ing影帝！ 女星猛敲車門 意外救了自殺ing影帝！
2016/08/30 17:38
吳可熙攜手夏姿・陳 揚威威尼斯行前記者會 吳可熙攜手夏姿・陳 揚威威尼斯行前記者會
2016/08/30 17:29
大S帥兒近照曝光 可愛模樣竟神似婆婆張蘭 大S帥兒近照曝光 可愛模樣竟神似婆婆張蘭
2016/08/30 17:26
Popu Lady轉大人 比基尼處女秀給你看 Popu Lady轉大人 比基尼處女秀給你看
2016/08/30 17:14
曝倒追何守正秘辛！小嫻：為了接近他才運動 曝倒追何守正秘辛！小嫻：為了接近他才運動
2016/08/30 17:03
竟有這種事！超帥醫生求婚病危女友遭拒 竟有這種事！超帥醫生求婚病危女友遭拒
2016/08/30 16:55
（影音）簡嫚書旅行必帶前男友信物 自爆有潔癖是整理控 （影音）簡嫚書旅行必帶前男友信物 自爆有潔癖是整理控
2016/08/30 16:18
（影音）周董一年印鈔7.9億問媽媽 媽媽卻說...... （影音）周董一年印鈔7.9億問媽媽 媽媽卻說......
2016/08/30 16:08
（影音）男星出櫃獲獎肯定 感性落淚致詞：平等是與生俱來的權利 （影音）男星出櫃獲獎肯定 感性落淚致詞：平等是與生俱來的權利
2016/08/30 15:48
藍正龍曬周幼婷孕照 纖細筷子腿氣死人母！ 藍正龍曬周幼婷孕照 纖細筷子腿氣死人母！
2016/08/30 15:33
徐若瑄這樣做 帥兒竟開始模仿 徐若瑄這樣做 帥兒竟開始模仿
2016/08/30 15:09
女兒上學第一天這種表現 陳泱瑾哭了 女兒上學第一天這種表現 陳泱瑾哭了
2016/08/30 15:05
楊慧否認抓姦 靠...發現宋喆偷吃 楊慧否認抓姦 靠...發現宋喆偷吃
2016/08/30 14:50
戶頭剩3千 張芸京：沒有想要博取同情 戶頭剩3千 張芸京：沒有想要博取同情
2016/08/30 14:30
謝霆鋒36生日 蔡依林親手做「火焰吉他」翻糖蛋糕 謝霆鋒36生日 蔡依林親手做「火焰吉他」翻糖蛋糕
2016/08/30 14:13
陳艾琳和好約砲夫 穿情侶衣看電影高調放閃 陳艾琳和好約砲夫 穿情侶衣看電影高調放閃
2016/08/30 14:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.