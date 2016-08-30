《完娛》突襲SpeXial以綸香閨 原味內褲遭竊

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，被小記者小奕偷襲房間，拿到一件不知道是誰的內褲。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕男子夯團「SpeXial」成員以綸日前受《完全娛樂》之邀，赴日本北海道拍攝「就是要John玩」外景，由於該節目自8月31日起，將從傳統電視轉戰成新媒體播出，基於網路平台可以給觀眾尺度更大一點的內容，因此工作人員特別再加碼，帶著觀眾突襲以綸在北海道的香閨，小記者「小奕」陳奕穎更趁他不注意，偷走他的「原汁原味小褲褲」。

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，被小記者小奕偷襲房間，拿到一件不知道是誰的內褲。（三立提供） SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，並用飯店便條紙寫下一段話，打算回饋給粉絲。（三立提供）

為了這次的突襲行動，小記者事先說服經紀人，密謀趁著以綸出外景拍攝空檔，闖進他的飯店房間，並且大肆搜查屋內的任何有關以綸的私人物品。小記者帶領觀眾一窺以綸行李箱內究竟放了哪些東西，當一打開來，除了找到許多帽子及配件外，赫然發現一件白色的四角褲。

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，被小記者偷襲房間。（三立提供）

原以為撿到寶的小記者，沒想到以綸卻疑惑的說：「那件內褲不是我的耶！」解釋因為跟團員風田與宏正住同個宿舍，應該是他們倆其中一位的，並且指向一個袋子，招認那才是自己的內褲，表示出國工作習慣將穿過的內褲裝成一袋，此話一出小記者見獵心喜，趁著跟他聊天的時候，順手牽羊將一袋的「原汁原味小褲褲」給帶走，就連那件疑似風田或宏正的內褲也不放過。

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，被小記者小奕偷襲房間。（三立提供）

小記者開心在房間門口秀出戰利品，但因為講話太大聲讓以綸起疑心，整個計劃就在最後一刻宣告失敗，以綸又好氣的好笑的歐打工作人員。不過為了幫觀眾謀福利，小記者也請以綸準備小禮物，由於不知道送什麼，於是拿飯店的便條紙，請以綸親筆簽名及寫一些給粉絲的話，並用手指比愛心，然後描繪在紙上。

SpeXial的以綸為《完全娛樂》赴日本北海道拍外景，小記者小奕故意偷走他的內褲，最後卻被發現。（三立提供）

以綸北海道「尺度大開」專題，將於今晚會播出，8月31日起週一至週五晚上9點，YouTube官方頻道「完全娛樂NewShowbiz」將正式推出轉戰網路後的首集節目，週六、週日晚上6點三立都會台也會播出精華版。