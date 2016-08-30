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小彬彬鬧婚變忽略前妻兒？ 臉書1個月沒更新網友憂

2016/08/30 18:02

小彬彬（左）和嫩妻陳羿君（右）鬧婚變。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲的小彬彬和小她9歲的老婆陳羿君，兩人結婚5年原本感情甜蜜，還生下愛子萌萌彬，孰料日前卻突然鬧婚變。陳羿君指控小彬彬對她不信任甚至家暴，小彬彬則爆料陳羿君整型跟違反婚前契約，雙方各執一詞，目前正在分居中，萌萌彬由陳羿君帶走，和前妻所生的小小彬和迷你彬則是留在爸爸身邊。然而雙方命運大不同，萌萌彬臉書幾乎每天更新，但反觀小小彬和迷你彬的臉書，卻自小彬彬婚變後便停止更新，讓網友憂心「小彬彬不會是為了婚變而忽略了孩子吧」。

萌萌彬跟著媽媽幾乎每天更新臉書。（翻攝自萌萌彬臉書）

據《蘋果日報》報導，小彬彬和陳羿君鬧婚變後，目前已經分居，雖然小彬彬依然努力工作拚經濟，但其實心情已經受影響，嘴上說不在乎「離婚」，但說到和陳羿君的感情，激動的時候還是眼眶泛淚，可見陳羿君離家出走對小彬彬影響甚鉅。不過有網友發現，跟著媽媽走的萌萌彬臉書每天幾乎都有更新，最新的照片還扮著兔子、臉上掛著燦爛笑容非常開心；但反觀跟著爸爸的小小彬和迷你彬，臉書卻自鬧婚變開始就不在更新，讓網友很擔心小彬彬會因為婚變風波而忽略孩子感受，希望他能夠好好照顧孩子，也盡量讓這場婚變風波完美落幕。

小小彬臉書自爸爸鬧婚變後不再更新，讓網友很憂心。（翻攝自小小彬臉書）

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