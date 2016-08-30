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Popu Lady轉大人 比基尼處女秀給你看

2016/08/30 17:14

台灣少女天團Popu Lady，向來以繽紛甜美的時裝造型登場，今年夏天終於解禁，五人首度換上清薄短小的比基尼。（FHM男人幫國際中文版提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕雖然平常穿著就走火辣甜美風格，但今年夏天Popu Lady終於解禁，五人換上輕薄短小的比基尼，大膽向世人宣示：「我們要轉大人了」！

雖說是要登大人，但五位女生即便換上比基尼，仍然不改小女孩的活潑個性，嘰嘰喳喳妳一言我一句地大聲笑鬧。（FHM男人幫國際中文版提供）

成團將屆滿四年的Popu Lady，五個人都有美麗的青春肉體，又正值告別青澀、散發魅力的黃金年華，所以第一次比基尼處女秀就獻給FHM男人幫。換上比基尼之後，洪詩、大元、宇珊、庭萱、寶兒還是改不了活潑個性，嘰嘰喳喳個不停。雖然是第一次穿著比基尼拍照，但是五人毫不扭捏，當天氣溫高達35度，但不管在沙灘上或者下水，她們都笑得超開心。

Popu Lady豁出去了，比基尼封面昭告登大人。（FHM男人幫國際中文版提供）

九月底打算推出《Popu Lady Thai Hot寫真書》的她們，還有更多精彩照片，洪詩透露，在五個人當中，腿最細是庭萱，胸部最大是大元，腰最細是寶兒，洪詩自己則覺得自己腿最長、身高最高。

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