（影音）周董一年印鈔9.7億問媽媽 媽媽卻說......

周杰倫擔任 WildAid 野生救援公益大使。（記者宋志雄攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「周董」周杰倫今天擔任野生救援全球大使，他最近在臉書上很活躍，常常分享喜歡的畫作，父親節還po了一張超音波的畫，讓大家以為昆凌懷了第二胎，但他否認又有了。他自從常po文，不少藝人如陶子會來留言，也才發現自己有不少藝人朋友，笑虧：「不是只有劉畊宏而已。」

周杰倫擔任 WildAid 野生救援公益大使。（記者宋志雄攝）

他今年年收入又破新高，被指有7.9億台幣，稱冠台灣演藝圈，他笑說：「看了真的太開心了，趕快回去問媽媽，可是媽媽每年都說『怎麼可能』，不管什麼排名，只要是第一名就好。」他至今仍沒提款卡、信用卡，就連悠遊卡都沒，需要錢時只能請助理付錢。

周杰倫擔任 WildAid 野生救援公益大使。（記者宋志雄攝）

他之前到東京過父親節、七夕，接著又幫昆凌慶生，他精心準備了城堡蛋糕、灰姑娘玻璃鞋，大家還變裝，打扮成「蛋糕人」趁半夜跑到熱鬧的街上拍照，突破心防，做些瘋狂的事情。

周杰倫擔任 WildAid 野生救援公益大使。（記者宋志雄攝）