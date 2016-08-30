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（影音）Zico首回應與雪炫戀情 創作 Rap反嗆戀情遭公開

2016/08/30 16:14

雪炫（左）與Zico（右）日前被踢爆已經熱戀5個月，震驚各界。（翻攝自TOP STAR NEWS）〔娛樂頻道／綜合報導〕日前南韓女團「AOA」人氣成員雪炫，被爆與男團「Block B」隊長Zico秘戀5個月，消息一出，有許多粉絲給予祝福，但也有部分粉絲相當不滿兩人戀情，甚至有Zico粉絲揚言要將應援Zico生日的募款活動取消，表示現在就算送Zico禮物，他也不會在意等言論，表示無法接受兩人交往事實。

韓媒《Dispatch》拍到雪炫（左）與Zico（右）的約會照，讓雙方戀情被曝光。（翻攝自Dispatch）對於兩人戀情被公開，Zico與雪炫也都未正面回應，昨日Zico出席活動時，首度以Rap的方式回應戀情。在Rap中提到了戀愛消息「啊！無法忘記的那天，我的車、我的家、我的日常被公開的那天」，透露戀情被媒體偷拍曝光的不滿，隨後也對粉絲喊話「但第一件事是要向我感到失望的粉絲道歉，但你們是我心中的第一順位」表達歌迷對自己的重要性。

此外，Zico也提到「比我的私生活更該被重視的事，就是知的權力，你們是這個國家的主人」，呼籲粉絲比起藝人的私生活，社會大事更值得關注。Zico首度對外回應與雪炫的戀情，也表達出對粉絲的重視，讓許多粉絲留言「Zico我們都懂的」、「就讓他們好好交往吧！」。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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