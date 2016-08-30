女兒上學第一天這種表現 陳泱瑾哭了
2016/08/30 15:05
〔娛樂頻道／綜合報導〕網拍女神「Grace」陳泱瑾2012年結婚後，與老公生下一女Toby，近日又在臉書宣布懷上第二胎，令粉絲又驚又喜。今是她大女兒Toby第一天上學的日子，竟讓她淚流滿面。
陳泱瑾今在臉書分享女兒Toby第一天上幼兒園的情景，原以為會像大部分孩子第一天上學一樣哭鬧，不料女兒卻是很開心的說再見後，頭也不回的走了，她與老公頓時愣住，還呆問旁人：「就這樣嗎？！」當陳泱瑾與老公回到車上後，內心湧出滿滿的失落，不禁淚崩，最後感嘆的說：「原來孩子上學第一天...哭的人是我。」網友也紛紛表示，自己兒女第一次上學不哭鬧，媽媽們到底是該開心還是難過阿。
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