限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

女兒上學第一天這種表現 陳泱瑾哭了

2016/08/30 15:05

陳泱瑾送大女兒第一次上學，竟難過的哭了。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網拍女神「Grace」陳泱瑾2012年結婚後，與老公生下一女Toby，近日又在臉書宣布懷上第二胎，令粉絲又驚又喜。今是她大女兒Toby第一天上學的日子，竟讓她淚流滿面。

陳泱瑾今在臉書分享女兒Toby第一天上幼兒園的情景，原以為會像大部分孩子第一天上學一樣哭鬧，不料女兒卻是很開心的說再見後，頭也不回的走了，她與老公頓時愣住，還呆問旁人：「就這樣嗎？！」當陳泱瑾與老公回到車上後，內心湧出滿滿的失落，不禁淚崩，最後感嘆的說：「原來孩子上學第一天...哭的人是我。」網友也紛紛表示，自己兒女第一次上學不哭鬧，媽媽們到底是該開心還是難過阿。

陳泱瑾臉書全文。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
《海角七號》回來了！田中千繪撇愛范逸臣 《海角七號》回來了！田中千繪撇愛范逸臣
2016/08/30 08:37
紅音螢驚傳猝死 曾自爆潮吹太傷身體... 紅音螢驚傳猝死 曾自爆潮吹太傷身體...
2016/08/30 08:57
驚世夫妻下檔 洪曉蕾爆乳大解放 驚世夫妻下檔 洪曉蕾爆乳大解放
2016/08/30 07:30
25歲女星捲入陪睡風暴 「沉默不代表默認」 25歲女星捲入陪睡風暴 「沉默不代表默認」
2016/08/30 06:54
李連杰「心肌梗塞」遭賜死 不提告理由被讚爆 李連杰「心肌梗塞」遭賜死 不提告理由被讚爆
2016/08/30 10:49
王寶強經紀人送綠帽 被妻休不放手 王寶強經紀人送綠帽 被妻休不放手
2016/08/30 09:32
楊冪爆婚變滅火 送女兒上學被虧作秀 楊冪爆婚變滅火 送女兒上學被虧作秀
2016/08/30 11:31
「別擔誤小孩上學」 王寶強下通牒要馬蓉交出兒女 「別擔誤小孩上學」 王寶強下通牒要馬蓉交出兒女
2016/08/30 08:38
大咖違規沒特權 金馬影帝上海吃鱉 大咖違規沒特權 金馬影帝上海吃鱉
2016/08/30 09:14
準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭 準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭
2016/08/30 07:26
謝霆鋒2歲生日照曝光！好像兒Lucas 謝霆鋒2歲生日照曝光！好像兒Lucas
2016/08/30 10:11
霍建華光頭好閃 不戴帽霸氣見客 霍建華光頭好閃 不戴帽霸氣見客
2016/08/30 12:43
破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執 破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執
2016/08/30 09:22
與龜梨和也疏遠 深田恭子被爆夜夜泡gay bar買醉 與龜梨和也疏遠 深田恭子被爆夜夜泡gay bar買醉
2016/08/30 10:55
瑤瑤相揪扮鬼臉 無厘頭鄭茵聲出陰招 瑤瑤相揪扮鬼臉 無厘頭鄭茵聲出陰招
2016/08/30 07:36
楊慧否認抓姦 靠...發現宋喆偷吃 楊慧否認抓姦 靠...發現宋喆偷吃
2016/08/30 14:50
拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯 拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯
2016/08/30 07:49
《雲畫》收視狂飆2倍逆轉勝 《步步》急起直追 《雲畫》收視狂飆2倍逆轉勝 《步步》急起直追
2016/08/30 12:51
陳海茵當媽好處多 神變女超人 陳海茵當媽好處多 神變女超人
2016/08/30 11:17
婚前躁鬱症！朱孝天夫妻為...翻臉 婚前躁鬱症！朱孝天夫妻為...翻臉
2016/08/30 13:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.