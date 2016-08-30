美國隊長退位後...酷寒戰士接盾可能長這樣！

在漫畫中，酷寒戰士有接下美國隊長的盾，取代他成為一陣子的美國隊長，究竟電影裡是否也如此，令影迷相當好奇，因此有插畫家就畫出數張酷寒戰士若真的接盾後，造型會變成怎樣的圖片（右），引發熱議。（合成圖，翻攝自Comicbook.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕最近《美國隊長3：英雄內戰》DVD與藍光DVD即將正式發行，不少幕後花絮與刪減片段都已陸續在網路上公開，其中最引人注目的，就是一幕導演羅素兄弟自己私心也很喜歡、但卻不得不刪去的美國隊長與酷寒戰士在機場大戰中聯手拋接盾、合作無間的畫面。這個場面不僅展現出這對友誼橫跨1世紀的好友間的默契，同時也把漫畫中美國隊長放棄了自己的身分，讓酷寒戰士接下他的盾牌，成為新任美國隊長以隱喻的方式表現了出來，不少影迷對此就十分好奇，在《美隊3》中已經拋棄盾牌與自己美國隊長身分的史蒂夫，是否接下來真的會「退位」，讓好友「酷寒戰士」巴奇如漫畫劇情一樣，承接他的盾牌及美國隊長身分呢？

在刪除的片段中，美國隊長（右）被戰爭機器打趴在地時，酷寒戰士（左）從一旁跑出來，並接起他的盾牌幫忙。（翻攝自Entertainment Weekly） 酷寒戰士其實早在先前的《美國隊長》電影第1、2集中，就曾接過美國隊長的盾牌。（合成圖，翻攝自網路）

導演喬羅素先前在接受《Huffington Post》訪問時，對此就回應：「我認為史蒂夫（美國隊長）將盾牌拋棄時，就代表著他也徹底放棄了自己美國隊長的身分，這也表示他承認自己所做出的私人選擇（與好友巴奇遠走高飛），與美國隊長的身份有所牴觸，才會這樣做。」似乎就在暗示《復仇者聯盟3：無限之戰》中，美國隊長將會以不同身份出現，引發粉絲熱烈討論。

美國隊長先前早已為了「酷寒戰士」巴奇拋棄過一次盾牌，這次在《美隊3》中也為了帶巴奇遠走高飛，把象徵美國隊長身分與精神的盾牌都給拋棄掉。（翻攝自Pinterest）

網路插畫家「BossLogic」就搶先畫出一組酷寒戰士若真的接下盾牌與美國隊長身分後會是怎樣的圖片，畫中酷寒戰士左手金屬臂上的紅星在做了些微調整後，直接變成美國隊長的星星，上半身的制服與原本的並沒有太大差別，仍以紅白藍3色為主，但下半身仍保持了酷寒戰士出動時所穿的黑色褲子，且顯得較為寬鬆，同時也保留了酷寒戰士的長髮以及演員賽巴斯汀斯坦的臉部特色，雖與美國隊長的氣勢截然不同，但也別有一番風味。至於接下來的漫威電影中究竟是否會採用讓美國隊長放棄自己的身份，而是由巴奇或其他人來接盾的概念，目前仍不得而知，只能耐心等候更多相關消息曝光了。

網路插畫家「BossLogic」日前就搶先畫出一組酷寒戰士若真的接下盾牌與美國隊長身分後會是怎樣的圖片。（合成圖，翻攝自Comicbook.com）