婚前躁鬱症！朱孝天夫妻為...翻臉
2016/08/30 13:29
〔娛樂頻道／綜合報導〕朱孝天與中國女星韓雯雯下月將在峇里島舉辦婚禮，卻爆出小倆口近日為了婚房的裝修常有口角，所幸2人溝通過後很快就和好。
朱孝天近幾日與老婆韓雯雯為了布置新房，逛了許多居家賣場，有媒體詢問朱孝天，如果2人意見不合的時候該怎麼辦？朱孝天透露這幾天他與老婆為了新房的裝飾常有爭執，但雙方冷靜下來後理性溝通，畢竟目的都是為了這個家，所以很快就會和好。因「F4」成員中只有吳建豪能出席，周渝民要照顧寶寶，而言承旭早已排好工作無法抽身，不能看到合體，讓許多粉絲相當失落，對此朱孝天則表示，明年是F4成立15周年，4人已在討論合體計畫。
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