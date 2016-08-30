限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

謝霆鋒36生日 蔡依林親手做「火焰吉他」翻糖蛋糕

2016/08/30 14:13

蔡依林（右）親手做的翻糖蛋糕，再度獲大家讚賞。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星謝霆鋒昨滿36歲，除了與家人溫馨慶生之外，節目組也請到了「Jolin」蔡依林到節目上為他慶生，Jolin親手做了翻糖蛋糕當禮物，再次讓大家眼睛為之一亮。

謝霆鋒生日當天正巧在錄製節目《十二道鋒味》，當天錄製的節目內容正好是「甜點特輯」，節目組為他準備滿滿驚喜，先是請到謝霆鋒的伯樂，也就是英皇娛樂老闆楊受成，讓他當場感動落淚；後來Jolin又端著她最拿手的翻糖蛋糕現身，蛋糕做成吉他樣貌栩栩如生，邊緣以火焰裝飾，讓在場人不禁讚嘆，場面相當和樂。

謝霆鋒昨滿36歲。（香港明報提供）

相關新聞

推薦新聞
買醉爽被襲胸 深田恭子：沒男人睡不著 買醉爽被襲胸 深田恭子：沒男人睡不著
2016/08/30 10:35
《海角七號》回來了！田中千繪撇愛范逸臣 《海角七號》回來了！田中千繪撇愛范逸臣
2016/08/30 08:37
紅音螢驚傳猝死 曾自爆潮吹太傷身體... 紅音螢驚傳猝死 曾自爆潮吹太傷身體...
2016/08/30 08:57
《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》 《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》
2016/08/30 07:43
小鐘請客竟吃這個 吳宗憲傻眼 小鐘請客竟吃這個 吳宗憲傻眼
2016/08/30 10:43
王寶強經紀人送綠帽 被妻休不放手 王寶強經紀人送綠帽 被妻休不放手
2016/08/30 09:32
楊冪爆婚變滅火 送女兒上學被虧作秀 楊冪爆婚變滅火 送女兒上學被虧作秀
2016/08/30 11:31
「別擔誤小孩上學」 王寶強下通牒要馬蓉交出兒女 「別擔誤小孩上學」 王寶強下通牒要馬蓉交出兒女
2016/08/30 08:38
準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭 準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭
2016/08/30 07:26
謝霆鋒2歲生日照曝光！好像兒Lucas 謝霆鋒2歲生日照曝光！好像兒Lucas
2016/08/30 10:11
霍建華光頭好閃 不戴帽霸氣見客 霍建華光頭好閃 不戴帽霸氣見客
2016/08/30 12:43
小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！ 小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！
2016/08/30 08:07
破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執 破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執
2016/08/30 09:22
瑤瑤相揪扮鬼臉 無厘頭鄭茵聲出陰招 瑤瑤相揪扮鬼臉 無厘頭鄭茵聲出陰招
2016/08/30 07:36
拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯 拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯
2016/08/30 07:49
楊祐寧33歲生日 舒淇讓他吃不消 楊祐寧33歲生日 舒淇讓他吃不消
2016/08/30 09:22
《雲畫》收視狂飆2倍逆轉勝 《步步》急起直追 《雲畫》收視狂飆2倍逆轉勝 《步步》急起直追
2016/08/30 12:51
為求《死侍》完美 萊恩雷諾斯竟自掏腰包發工資 為求《死侍》完美 萊恩雷諾斯竟自掏腰包發工資
2016/08/30 11:26
戶頭剩3千 張芸京：沒有想要博取同情 戶頭剩3千 張芸京：沒有想要博取同情
2016/08/30 14:30
婚前躁鬱症！朱孝天夫妻為...翻臉 婚前躁鬱症！朱孝天夫妻為...翻臉
2016/08/30 13:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.