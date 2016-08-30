謝霆鋒36生日 蔡依林親手做「火焰吉他」翻糖蛋糕

蔡依林（右）親手做的翻糖蛋糕，再度獲大家讚賞。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星謝霆鋒昨滿36歲，除了與家人溫馨慶生之外，節目組也請到了「Jolin」蔡依林到節目上為他慶生，Jolin親手做了翻糖蛋糕當禮物，再次讓大家眼睛為之一亮。

謝霆鋒生日當天正巧在錄製節目《十二道鋒味》，當天錄製的節目內容正好是「甜點特輯」，節目組為他準備滿滿驚喜，先是請到謝霆鋒的伯樂，也就是英皇娛樂老闆楊受成，讓他當場感動落淚；後來Jolin又端著她最拿手的翻糖蛋糕現身，蛋糕做成吉他樣貌栩栩如生，邊緣以火焰裝飾，讓在場人不禁讚嘆，場面相當和樂。

謝霆鋒昨滿36歲。（香港明報提供）