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結婚3年 酷懶之味女主唱驚傳婚變離婚

2016/08/30 13:03

「酷懶之味」女主唱Horan（中）結婚3年，在昨天被爆出已經在7月份離婚。（avex提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓音樂鐵三角「酷懶之味」（Clazziquai）成軍12年，當年以《我叫金三順》中的主題曲《She is》風靡全亞洲，他們纖細感性的電子音樂廣受樂迷喜愛，被封為「狎鷗亭系」的始祖樂團。前不久，Alex才在Instagram上公開3人在錄音室裡的合照，所屬社也透露酷懶之味將於9月20日帶著新專輯回歸歌壇，不過現在卻驚傳結婚3年的女主唱Horan鬧婚變，已經與上班族老公離婚的消息，震驚不少粉絲。

Horan（左）當初幸福結婚時，團員Alex（右）還在婚禮上獻唱祝歌。（合成圖，翻攝自TV Daily、Newsen）

Horan在2013年嫁給大她3歲的上班族老公，2人早在大學時期就因社團結緣，曾經交往2年後分手，並在重新復合後的第9個月就決定攜手步入禮堂；婚禮當天，團員Alex還到現場為Horan夫妻演唱祝歌，當時Horan也秀出鑽戒，甜蜜向大家表示：「我會幸福過一生。」豈料，此景早已不復見，《TV REPORT》29日報導Horan與老公因2人個性不合、時常發生爭執，早在數月前已在協議離婚，並在7月份時正式斷絕夫妻關係。今天（30日）所屬社則出面回應，稱：「Horan約1個月前就已經離婚，雙方在沒有衝突及民事訴訟的狀況下達成了離婚的協議」，令人感到相當惋惜。

Alex（右）日前才在Instagram上傳3人合照，預示9月份即將回歸，沒想到就先傳出了Horan（中）與老公離婚的消息。（翻攝自Alex Instagram）

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