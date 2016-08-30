小豬謝員工辛苦 網友告狀 「臉臭愛理不理」

羅志祥演藝之路順遂，服飾店也經營得有聲有色。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」羅志祥在各方面都有亮眼的成績，前幾年他開始經營的潮牌服飾也有聲有色，昨他PO文表示，難得到自己店裡幫忙，感謝員工辛苦的工作，卻有網友在留言處向他告狀：「店員臉臭，好像欠他錢。」

羅志祥昨難得到自己的潮牌服飾店幫忙半天，他在臉書發文表示：「今天站了快半天，就覺得員工們都好辛苦。」看見客人們笑笑的離開店裡，辛苦也值得，但卻有網友向他告狀：「妳（你）家店員超級屌，愛理不理，你在就不一樣了。」甚至有網友目擊店員對逛完後沒買的學生議論紛紛，但也有網友為店員發聲，認為服務業真的非常辛苦，應該多體諒他們。

網友留言告狀羅志祥服飾店員工態度差。（翻攝自臉書）