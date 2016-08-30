限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

小豬謝員工辛苦 網友告狀 「臉臭愛理不理」

2016/08/30 12:38

羅志祥演藝之路順遂，服飾店也經營得有聲有色。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」羅志祥在各方面都有亮眼的成績，前幾年他開始經營的潮牌服飾也有聲有色，昨他PO文表示，難得到自己店裡幫忙，感謝員工辛苦的工作，卻有網友在留言處向他告狀：「店員臉臭，好像欠他錢

羅志祥昨難得到自己的潮牌服飾店幫忙半天，他在臉書發文表示：「今天站了快半天，就覺得員工們都好辛苦。」看見客人們笑笑的離開店裡，辛苦也值得，但卻有網友向他告狀：「妳（你）家店員超級屌，愛理不理，你在就不一樣了。」甚至有網友目擊店員對逛完後沒買的學生議論紛紛，但也有網友為店員發聲，認為服務業真的非常辛苦，應該多體諒他們。

網友留言告狀羅志祥服飾店員工態度差。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
買醉爽被襲胸 深田恭子：沒男人睡不著 買醉爽被襲胸 深田恭子：沒男人睡不著
2016/08/30 10:35
驚世夫妻下檔 洪曉蕾爆乳大解放 驚世夫妻下檔 洪曉蕾爆乳大解放
2016/08/30 07:30
25歲女星捲入陪睡風暴 「沉默不代表默認」 25歲女星捲入陪睡風暴 「沉默不代表默認」
2016/08/30 06:54
李連杰「心肌梗塞」遭賜死 不提告理由被讚爆 李連杰「心肌梗塞」遭賜死 不提告理由被讚爆
2016/08/30 10:49
林心如深夜甜喊「帥溝」 霍建華千萬別動怒 林心如深夜甜喊「帥溝」 霍建華千萬別動怒
2016/08/30 08:01
劉樂妍風波再燒！25歲女星遭指「陪睡成功」怒喊告 劉樂妍風波再燒！25歲女星遭指「陪睡成功」怒喊告
2016/08/30 06:34
小鐘請客竟吃這個 吳宗憲傻眼 小鐘請客竟吃這個 吳宗憲傻眼
2016/08/30 10:43
楊冪爆婚變滅火 送女兒上學被虧作秀 楊冪爆婚變滅火 送女兒上學被虧作秀
2016/08/30 11:31
王寶強經紀人送綠帽 被妻休不放手 王寶強經紀人送綠帽 被妻休不放手
2016/08/30 09:32
大咖違規沒特權 金馬影帝上海吃鱉 大咖違規沒特權 金馬影帝上海吃鱉
2016/08/30 09:14
準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭 準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭
2016/08/30 07:26
SpeXial「撞鬼」 樓梯間聽見喊以綸~以綸~ SpeXial「撞鬼」 樓梯間聽見喊以綸~以綸~
2016/08/30 08:14
《大學生了沒》收攤 KID吳怡霈不散 《大學生了沒》收攤 KID吳怡霈不散
2016/08/30 06:00
小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！ 小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！
2016/08/30 08:07
破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執 破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執
2016/08/30 09:22
（贈票）《薩利機長》勇救乘客 一生卻從此改變 （贈票）《薩利機長》勇救乘客 一生卻從此改變
2016/08/30 12:05
拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯 拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯
2016/08/30 07:49
霍建華光頭好閃 不戴帽霸氣見客 霍建華光頭好閃 不戴帽霸氣見客
2016/08/30 12:43
何潤東告別單身之旅 沈建宏陳奕陪曬奶肌 何潤東告別單身之旅 沈建宏陳奕陪曬奶肌
2016/08/30 06:00
《雲畫》收視狂飆2倍逆轉勝 《步步》急起直追 《雲畫》收視狂飆2倍逆轉勝 《步步》急起直追
2016/08/30 12:51
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.