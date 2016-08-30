《移動迷宮3》明年2月復拍 男主角復原狀況良好

因為男主角狄倫歐布萊恩（中）受傷而一度無限期延遲拍攝的《移動迷宮3：死亡解藥》，終於傳出將在明年2月復拍的好消息。（福斯提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕小說改編的《移動迷宮》系列電影，前2集上映後在全球都得到熱烈迴響，在票房與評價上都有不錯的成績，原本新的續集《移動迷宮3：死亡解藥》早已在今年初就展開拍攝，但是3月份時，男主角狄倫歐布萊恩（Dylan O’Brien）驚傳於一場飛車追逐戲碼中，不慎從摩托車上摔下撞到頭、失去意識，造成腦震盪、臉部骨折和大小挫傷，傷勢相當嚴重，劇組甚至為了讓他好好養傷，做出了「無限期延後拍攝」的決定。不過，近期狄倫歐布萊恩恢復狀況良好，已經能夠獨自在外趴趴走，被粉絲偶遇，目前就傳出《迷宮3》預計將在明年2月就開始復拍的好消息，令影迷欣喜不已。

《移動迷宮3：死亡解藥》早在今年初就開拍，不過後來因為男主角狄倫歐布萊恩在3月時於一場飛車追逐戲碼中，不慎從摩托車上摔下受到重傷，才讓整個拍攝進度不得不往後推遲。（福斯提供）

據《Deadline》報導，原本將在5月份就開始重新進入拍攝的《迷宮3》，因為狄倫歐布萊恩的傷勢比預想中的嚴重，不得不再繼續往後推遲，希望能給重傷的狄倫多一點時間來康復；不過，幸好狄倫的復原情況良好，因此劇組方面已經正式決定將在明年2月份復拍《迷宮3》，並可能會在一處新的地點拍攝，該片預計在2018年1月12日正式上映，讓廣大影迷終於不用在苦苦等候太久。

劇組原本打算在5月份就復拍，不過因為狄倫歐布萊恩（最右）傷勢過重，只好再度延後到明年2月。（福斯提供）

狄倫歐布萊恩受傷消息傳出後，讓外界都相當憂心，不過他不僅本月初被在果汁店打工的女粉絲偶遇，被目擊傷癒後首度露面、留著大鬍子的樣子，日前人也已經抵達英國倫敦，準備在9月份拍攝另一部由小說改編的新片《美國刺客》（American Assassin），在當地也被數名來自義大利的粉絲巧遇，親切地一一與粉絲們合影留念，甚至告訴他們自己最喜歡吃義大利的披薩、意麵和帕馬森起司，相當隨和。

本月初有幸運女粉絲巧遇傷癒後首度露面的狄倫歐布萊恩（右）。（翻攝自推特） 日前又有來自義大利的粉絲透露在英國倫敦巧遇狄倫歐布萊恩（左），他是為了拍攝新戲《美國刺客》才到當地去。（翻攝自Instagram）