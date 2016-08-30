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買醉爽被襲胸 深田恭子：沒男人睡不著

2016/08/30 10:35

深田恭子遭爆近日常去同志酒吧猛灌酒。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲日本女星深田恭子擁有清純童顏及肉感身材，去年與傑尼斯男星龜梨和也因拍戲爆出姊弟戀，如今2人的戀情似乎隨著戲劇殺青而結束，近日深田恭子遭爆常到同志酒吧買醉，被同志酒客襲胸也毫不在意。

據外媒報導，深田恭子近日常被目擊與男友人一同到同志酒吧買醉，有酒吧媽媽桑表示，深田恭子每次都猛灌酒，還不時會喃喃自語「身邊沒男人睡不著」，感覺對愛相當渴望，甚至有人說，深田恭子常帶年輕的男性友人一起來，遭其他酒客猛盯胸部，她似乎還引以為傲，笑得非常開心，離開前，還會幫其他人付帳。

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