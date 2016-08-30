大咖違規沒特權 金馬影帝上海吃鱉

梁家輝（右一）常在電影飾演硬漢，現實生活卻在上海吃鱉。（翻攝自「西紅柿炒姬蛋」微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港警界大咖遇到上海交警，也只能乖乖認栽，這個場景活生生上演，男主角還是金馬影帝梁家輝呢！

網友「西紅柿炒姬蛋」前天po出梁家輝在上海被交警開罰單照片，他用梁家輝在電影《寒戰》台詞調侃他，電影裡，梁家輝直言：「我在警隊服務30年，認識不少人，也得罪不少人。在這30年，我學會了一件事，每一個機構，每一個部門，每一個崗位，都有自己的遊戲規則，不管暗也好，明也好……。」

隨後網友巧扮交警猛虧梁家輝：「少來，身份證、駕照拿出來，犯錯就要認罰，來，罰單拿好。」網友笑說，就算是香港警界大老，在上海違規遇到交警，也會瞬間沒了氣勢。

梁家輝（左二）下車了解情況，一派輕鬆抽起菸來。（翻攝自「西紅柿炒姬蛋」微博）

網友指出，8月24日下午17點左右，梁家輝在上海市淮海路、重慶路被交警攔下，當時他正在詢問交警開罰單情況。知情人士稱，當時交警正在處理梁家輝身後藍色轎車佔用公車道行駛，但違法駕駛並非梁家輝本人，他只是覺得司機開得沒啥問題，於是下車向交警了解情況。