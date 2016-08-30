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破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執

2016/08/30 09:22

班艾佛列克（右）與目前還未正式離婚、只是處於分居狀態的妻子珍妮佛嘉納（左）日前疑似起了爭執，珍妮佛在車外不停拭淚。（合成圖，翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「小班」班艾佛列克與珍妮佛嘉納這對銀幕情侶，在去年6月份結婚滿10周年的隔天，就因夫妻關係失和、偷吃保姆等事件，閃電宣布分居，後來則被爆出2人根本還沒正式去法院提交離婚文件，仍有夫妻之名，只是行了分居之實。分居的這1年多來，小班仍時常回到原本的家中與妻兒們相聚，即使忙著拍片，仍會抽空陪伴自己的3個孩子們。而為了幫在本月15日過44歲生日的小班慶生，他們全家人才剛從蒙大拿州的家族旅遊中玩回來，不料在28日卻被狗仔拍到一組小班與珍妮佛疑似在車內起了爭執、珍妮佛下車後狂擦眼淚的照片，2人之間緊繃的氣氛不禁讓人捏了一把冷汗。

在2人準備去接孩子們從武術班下課時，珍妮佛看起來神情哀傷，且不斷擦拭眼淚。（合成圖，翻攝自每日郵報）珍妮佛（左）回到車內神情仍舊哀戚，且低頭不語，小班（右）則是用略帶怒氣及不滿的表情盯著她。（翻攝自每日郵報）

小班與珍妮佛在28日正準備一起開車去接剛上完武術課的7歲二女兒瑟拉菲娜（Seraphina）及4歲的小兒子山謬（Samuel），在車外的珍妮佛戴著一副太陽眼鏡，但卻不斷從眼角拭淚，即使看不到眼睛，整張臉的表情也看起來十分哀傷；回到車內後，珍妮佛仍然戴著太陽眼鏡、低頭不語，而小班則是以一種略帶怒氣且有些不耐煩的神情盯著珍妮佛看，明顯能看出2人之間的氣氛十分緊繃且不對勁。雖然疑似是發生了些許爭執，不過在接到孩子們後，氣氛就明顯正常許多，2人並沒有把這種負面情緒展露在孩子們面前，珍妮佛甚至還露出了笑容，這才令人安心不少。

2人接到孩子們後，緊繃氣氛就緩和了不少。（翻攝自每日郵報）珍妮佛在接到一雙兒女後，也終於展露開心笑容，讓人安心不少。（合成圖，翻攝自每日郵報）

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