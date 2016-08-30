王寶強經紀人送綠帽 被妻休不放手

中國男星王寶強與經紀人宋喆的婚外情風暴難停歇，宋喆老婆楊慧為離婚鬧上法庭。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王寶強婚變風波越演越烈，整起事件已進入法律程序，涉入王寶強婚姻的經紀人宋喆，也遭到老婆楊慧提告離婚，昨首次開庭，楊慧晚上在微博發文：「不管他是否同意離婚，我和他都無法繼續一起生活。」似乎暗指宋喆不願離婚。

楊慧昨晚開庭結束後在微博語重心長的發文，指事情如今發展成這樣，傷害那麼多人，並非她所願，並說自己和宋喆的感情確實已經破裂，「不管他是否同意離婚，我和他都無法繼續一起生活。」希望宋喆可以理性與她離婚，「不愛了，請放手，是對自己負責，也是對他人負責。」楊慧最後雖感嘆自己是婚姻中的失敗者，但她表示不會因此而懼怕婚姻，也會繼續相信愛情，許多網友看到後，紛紛在留言處替她打氣。

楊慧微博全文。（翻攝自微博）