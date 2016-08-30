SpeXial「撞鬼」 樓梯間聽見喊以綸~以綸~
2016/08/30 08:14
SpeXial成員各個長相帥氣，讓不少粉絲瘋狂追隨。（資料照，記者潘少棠攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕超夯男團SpeXia擁有大批粉絲，粉絲瘋狂行徑層出不窮，明杰和子閎曾被粉絲逼上家門，甚至有人入侵SpeXia宿舍，讓當時在宿舍裡的以綸嚇得趕緊關上大門。
《聯合報》報導，明杰和子閎的住處相隔約1分鐘路程，他們透露大部分粉絲都坐計程車跟車，但有一次有粉絲騎車跟隨，「讓我們沒有防備，他們鑽大街小巷一路跟我們到家。」當時明杰幸運躲開粉絲成功到家，而子閎則是躲在庭院，再趁機跑回家，但子閎隔天早上出門，粉絲居然還在樓下等著，讓他非常無奈。以綸則是回憶宿舍遭闖入的恐怖經歷，「那天剛好經紀人來送水果，有個粉絲趁樓下大門打開跟著進來，經紀人一走，我在樓梯間聽到有人用氣音喊『以綸、以綸』，我趕緊把門關上。」眾人不禁打趣道他是撞鬼了，而偉晉則表示：「如果真的很過份，我就會直接跟粉絲說，不喜歡這樣被打擾的感覺，還是要適時生氣，才能明確表達感受。」
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