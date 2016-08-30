25歲女星捲入陪睡風暴 「沉默不代表默認」

25歲中國演員劉美含外型甜美。（翻攝自劉美含微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年25歲中國演員劉美含畢業於北京外國語大學日語學系，曾出演知名電視劇《巴啦啦小魔仙》嚴莉莉一角，因捲入劉樂妍陪睡事件爆紅，外型長相甜美的她，面對捲入導演石筱磊陪睡事件，她高分貝怒斥：「沉默不代表默認」。

劉美含說，去年8月2日她和石筱磊初次見面，之後在微信偶爾互相點讚和留言，除此之外沒有其他任何交集，至今沒有第2次見面，在工作上也沒有任何合作，更談不上其他關係。

劉美含對外澄清絕無陪睡情事，也表示「沉默不代表默認」。（翻攝自劉美含微博）

今年5月，劉美含第一次從友人聽到石筱磊在外散佈她的謠言，內容為石筱磊要求她以陪睡換角色，但因當時在拍戲，於是只好選擇沉默，並未警告石筱磊；沒想到這幾天媒體大量報導劉美含「被潛規則」、「上位」等不堪字眼的留言，石筱磊還提到「劉美含」的名字。

中國導演石筱磊陪睡言論引發議論。（翻攝自石筱磊微博）

劉美含除了希望石筱磊出面澄清外，她也希望對演藝事業抱有夢想、但初出茅廬不瞭解行業的新人女演員們提高警惕，並對不正當要求堅決說不，「日後再發生名譽侵害或類似事件，我會毫不猶豫地用法律手段維護自己的名譽和權益。」

劉美含今年才25歲，正準備在演藝圈全力衝刺。（翻攝自劉美含微博）