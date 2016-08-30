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劉樂妍風波再燒！25歲女星遭指「陪睡成功」怒喊告

2016/08/30 06:34

劉樂妍昨晚出面力挺劉美含，表示願意提供錄音證據。（翻攝自劉樂妍微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女F4前團長「Fanny」劉樂妍自爆遭中國導演石筱磊以「陪睡」換取角色，昨晚中國演員劉美含也被捲入此事件，她透過微博發聲明欲提告，Fanny也打算出面力挺劉美含。

Fanny昨晚透過微博轉貼劉美含文章，寫下：「美含，如果需要證人出席，請叫我。因為這錄音是我錄的，我一定到。」Fanny表示，她要當證人幫那些女藝人去告石筱磊，「因為我被打已經沒有證據了，過了太久了。」

中國演員劉美含昨也捲入陪睡事件。（翻攝自劉美含微博）

而劉美含則在微博表示，今年5月31日得知石筱磊在外散播她「陪睡換角色」傳聞，只是那時她正忙於拍戲，沒法查證提告，直到Fanny事件爆發後，她才查覺石筱磊有問題。劉美含憤怒表示：「我不會也不屑於用這樣手段獲得任何工作機會，我警告石筱磊24小時內，於微博及微信平台致歉，否則將採取法律行動。」

劉美含現年25歲，她早在14歲就出道，曾演出《巴啦啦小魔仙》等多部電視劇，2009年曾參加《快樂女聲》獲第15名成績。

石筱磊原本只是名不見經傳的導演，因陪睡事件聲名大噪。（翻攝自石筱磊微博）

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