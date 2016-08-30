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瑤瑤相揪扮鬼臉 無厘頭鄭茵聲出陰招

2016/08/30 07:36

郭書瑤與新戲《通靈少女》演員群私下聚會，眾人說好扮鬼臉，卻只有一人甜美入鏡。（翻攝自郭書瑤臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤最近正忙著拍攝公視新戲《通靈少女》，她昨（29日）貼出和劇中演員鄭茵聲、謝翔雅、蔡凡熙和「大鶴」林鶴軒一起聚會的合照，大夥還一起對著鏡頭擠眉弄眼扮鬼臉，就只有鄭茵聲一人美美入鏡，讓瑤瑤氣得PO上臉書，寫下：「心機最重的是誰，一眼見分曉！！你們評評理～」

　眾鬼臉中，瑤瑤用手將臉往下拉，搞怪中帶點可愛，勉強算及格；謝翔雅則是大翻白眼加上嘟嘴扮「戽斗」，可說是誠意十足，爆笑畫面讓粉絲們看了笑翻。對於大家都擺出各式奇特鬼臉，自己卻露出甜美笑容，鄭茵聲自己也在臉書底下留言喊冤：「扮鬼臉啊，鬼又不一定長那樣，也有笑臉鬼啊！」讓瑤瑤無奈的說：「我真的徹底被妳打敗…哭笑不得！！」

郭書瑤最近拍攝新戲《通靈少女》。（翻攝自郭書瑤臉書）戲劇新人鄭茵聲，因為組成網路搞笑短片團體「這群人」而走紅，她在《我和我的十七歲》飾演李國毅的姊姊，討喜又逗趣的表現，獲得不少觀眾的喜愛，幽默無厘頭的她，也難怪在「女神」瑤瑤面前，對於使出如此的「陰招」。

鄭茵聲（左）在電視劇《我和我的十七歲》飾演周曉涵的姐妹淘，逗趣的演出讓人印象深刻。（翻攝自我和我的十七歲臉書）鄭茵聲（中）因組成網路搞笑短片團體「這群人」而走紅。（翻攝自這群人 TGOP臉書）

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