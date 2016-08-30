限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》

2016/08/30 07:43

李準基、IU、姜河那主演韓劇《月之戀人-步步驚心：麗》昨晚首播，明快節奏獲好評。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕由李準基、IU、姜河那、EXO伯賢主演韓劇《月之戀人-步步驚心：麗》，昨晚上檔一連播出2集，首播就下猛藥，讓7名皇子上演「半裸入浴」，大方展現好身材，養眼鏡頭成為觀眾矚目焦點，2集平均收視率各開出8.47%、8.25%。同時段對打的朴寶劍、金有貞主演的《雲畫的月光》則從上周首播的8.3%，一舉上升到17.35%，開出亮眼收視，暫居收視冠軍。

李準基在《月之戀人-步步驚心：麗》中伸出援手拉著IU上馬，上演英雄救美。（翻攝自網路）IU飾演的高容夏，在湖邊為了搶救溺水小孩跳下深潭，卻被神秘力量拉近水底，穿越時空來到高麗時代，附身在女子「解樹」身上。她浮出水面撿回一命，卻撞見眾皇子沐浴場景，嚇得落荒而逃，深陷慌亂之中的她，姜河那飾演的八王子王旭出面溫柔安慰，讓她重新打起精神。

而李準基飾演的四皇子王昭，小時候被母后當作人質威脅父皇，在爭執之間，被母親用刀子劃傷臉，留下深深疤痕，自此之後只能戴著面具示人，長大後又被母后送給別人當養子，自小得不到父母親情的他，個性變得孤僻、冷漠，眾人避之惟恐不及。他騎馬經過市集，見到IU差點摔入河中，立刻伸出援手拉著IU上馬，上演英雄救美戲碼，下一秒卻又用力推IU下馬冷漠離開，浪漫氛圍立刻幻滅。晚宴上，他扮成太子參加驅鬼典禮，卻被刺客揮劍砍傷，追捕過程中IU被刺客擄獲作為人質，八皇子趕來救人，瞬間用飛刀殺了刺客，卻讓差點逼供成功的四皇子暴怒，將IU緊擁懷中不肯放人，正式開啟3人未來的糾葛愛情。

《月之戀人-步步驚心：麗》昨晚首播下猛藥，讓眾皇子上演半裸沐浴秀好身材。（翻攝自網路）播出後，明快節奏讓不少網友大讚「好像在看電影」、「和原版劇情不一樣，完全可以當作新劇來看」，大受好評。《月之戀人-步步驚心：麗》每周一、二晚間9點在網路平台KKTV播出；《雲畫的月光》則在每周二、三晚間6點在KKTV上架，版權已由緯來戲劇台購入，將於之後在台播出。

朴寶劍、金有貞主演的《雲畫的月光》昨晚對上《月之戀人-步步驚心：麗》，收視率依舊亮眼。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
虎媽張庭一走 女兒歡呼「我自由了！」 虎媽張庭一走 女兒歡呼「我自由了！」
2016/08/29 22:51
網友被肉搜後隔天道歉 秦昊被酸「家務事別天天發」 網友被肉搜後隔天道歉 秦昊被酸「家務事別天天發」
2016/08/29 22:55
25歲女星捲入陪睡風暴 「沉默不代表默認」 25歲女星捲入陪睡風暴 「沉默不代表默認」
2016/08/30 06:54
驚世夫妻下檔 洪曉蕾爆乳大解放 驚世夫妻下檔 洪曉蕾爆乳大解放
2016/08/30 07:30
張立昂神基因 出賣弟弟二頭肌超吸睛 張立昂神基因 出賣弟弟二頭肌超吸睛
2016/08/29 23:11
準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭 準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭
2016/08/30 07:26
《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》 《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》
2016/08/30 07:43
小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！ 小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！
2016/08/30 08:07
《大學生了沒》收攤 KID吳怡霈不散 《大學生了沒》收攤 KID吳怡霈不散
2016/08/30 06:00
拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯 拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯
2016/08/30 07:49
SpeXial「撞鬼」 樓梯間聽見喊以綸~以綸~ SpeXial「撞鬼」 樓梯間聽見喊以綸~以綸~
2016/08/30 08:14
陳建寧被爆女兒非親生 網友疑前女友來亂 陳建寧被爆女兒非親生 網友疑前女友來亂
2016/08/30 06:00
從蝴蝶夢到雞形人 《四情旅店》想像無限 從蝴蝶夢到雞形人 《四情旅店》想像無限
2016/08/30 07:09
白歆惠顧胎兒 日夜趕戲學會這招 白歆惠顧胎兒 日夜趕戲學會這招
2016/08/30 07:16
誣告朴有天性侵 3嫌被起訴 誣告朴有天性侵 3嫌被起訴
2016/08/30 06:00
劉青雲搞笑耍鞭逗樂彭于晏 劉青雲搞笑耍鞭逗樂彭于晏
2016/08/30 06:00
《海角七號》回來了！田中千繪撇愛范逸臣 《海角七號》回來了！田中千繪撇愛范逸臣
2016/08/30 08:37
阿沁第一次獻給蔡健雅 帥氣變福氣 阿沁第一次獻給蔡健雅 帥氣變福氣
2016/08/30 06:00
林明禎大馬當宅配 方炯鑌猛餵食 林明禎大馬當宅配 方炯鑌猛餵食
2016/08/30 06:00
五月天秀恩愛 交杯奶敬兄弟情 五月天秀恩愛 交杯奶敬兄弟情
2016/08/30 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.