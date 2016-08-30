《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》

李準基、IU、姜河那主演韓劇《月之戀人-步步驚心：麗》昨晚首播，明快節奏獲好評。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕由李準基、IU、姜河那、EXO伯賢主演韓劇《月之戀人-步步驚心：麗》，昨晚上檔一連播出2集，首播就下猛藥，讓7名皇子上演「半裸入浴」，大方展現好身材，養眼鏡頭成為觀眾矚目焦點，2集平均收視率各開出8.47%、8.25%。同時段對打的朴寶劍、金有貞主演的《雲畫的月光》則從上周首播的8.3%，一舉上升到17.35%，開出亮眼收視，暫居收視冠軍。

李準基在《月之戀人-步步驚心：麗》中伸出援手拉著IU上馬，上演英雄救美。（翻攝自網路）IU飾演的高容夏，在湖邊為了搶救溺水小孩跳下深潭，卻被神秘力量拉近水底，穿越時空來到高麗時代，附身在女子「解樹」身上。她浮出水面撿回一命，卻撞見眾皇子沐浴場景，嚇得落荒而逃，深陷慌亂之中的她，姜河那飾演的八王子王旭出面溫柔安慰，讓她重新打起精神。

而李準基飾演的四皇子王昭，小時候被母后當作人質威脅父皇，在爭執之間，被母親用刀子劃傷臉，留下深深疤痕，自此之後只能戴著面具示人，長大後又被母后送給別人當養子，自小得不到父母親情的他，個性變得孤僻、冷漠，眾人避之惟恐不及。他騎馬經過市集，見到IU差點摔入河中，立刻伸出援手拉著IU上馬，上演英雄救美戲碼，下一秒卻又用力推IU下馬冷漠離開，浪漫氛圍立刻幻滅。晚宴上，他扮成太子參加驅鬼典禮，卻被刺客揮劍砍傷，追捕過程中IU被刺客擄獲作為人質，八皇子趕來救人，瞬間用飛刀殺了刺客，卻讓差點逼供成功的四皇子暴怒，將IU緊擁懷中不肯放人，正式開啟3人未來的糾葛愛情。

《月之戀人-步步驚心：麗》昨晚首播下猛藥，讓眾皇子上演半裸沐浴秀好身材。（翻攝自網路）播出後，明快節奏讓不少網友大讚「好像在看電影」、「和原版劇情不一樣，完全可以當作新劇來看」，大受好評。《月之戀人-步步驚心：麗》每周一、二晚間9點在網路平台KKTV播出；《雲畫的月光》則在每周二、三晚間6點在KKTV上架，版權已由緯來戲劇台購入，將於之後在台播出。

朴寶劍、金有貞主演的《雲畫的月光》昨晚對上《月之戀人-步步驚心：麗》，收視率依舊亮眼。（翻攝自網路）