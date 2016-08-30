從蝴蝶夢到雞形人 《四情旅店》想像無限

陳恆輝「三生三世」以母親與自由貫穿故事。

（創作社提供）〔記者楊明怡／台北報導〕由創作社製作的《四情旅店》，邀集台港中4位編導以「旅店」為場景分別創作，透過網路溝通築建架構，在首演前半個月細修成就，舞台上有8、90年代港片常見的歡快歌舞，蝴蝶夢的幽微，也有半生靈半機械、來自異星及未來的「雞形人」，成功打造出既具在地元素，又無法用「產地」框架的奇妙作品。

4名編導中，楊景翔和李銘宸來自台北，陳恆輝來自香港，王子川來自上海。最年輕的李銘宸以「客房服務」串連整部戲，兩位「房務人員」曾歆雁、劉曜瑄表現亮眼，末段劉曜瑄彈吉他，所有演員輪流上台唱台港中金曲的橋段，創造出台上台下奇特又溫馨的共鳴。

曾歆雁演出「房務人員」，有相當精采的獨角戲。

（創作社提供）陳恆輝認為，不同風格的戲如何在同一舞台呈現，且讓觀眾看得舒服，是最大的挑戰。他巧妙運用中、英、粵語，造成識讀無礙卻如墜夢境的距離感，一段充滿諷刺意味的歌舞，自然流露模仿不來的原汁「港味」。

王子川自編、自導、自演的「廢土旅店」詭譎科幻，從異星來的「合成生物」長著雞冠和翅膀，充滿機鋒、笑點的對話在「世界已荒蕪」的氛圍下發生，留給觀眾不斷揣想的無窮餘味。

王子川自編自導自演「廢土旅店」，將時空背景拉到大滅絕後的世界，半人半雞的角色設定耐人尋味。

（創作社提供）楊景翔以「蜜月」描述一段似有隱憂的愛情，他說，與其追求和諧，《四情旅店》更想「有機對話」，觀眾不妨「帶著開放的心情入住」。

《四情旅店》明（30）起至9月3日在水源劇場演出，購票至兩廳院售票系統。

楊景翔「蜜月」描述一段似有隱憂的愛情關係。

（創作社提供）