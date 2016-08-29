張立昂神基因 出賣弟弟二頭肌超吸睛

張立昂（右）在臉書上分享與弟弟的合照。（翻攝自張立昂臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕張立昂因演出三立週五華劇《1989一念間》爆紅，戲裡戲外都和女主角邵雨薇互動曖昧，更是粉絲們心中超速配的「澈真CP」，即使戲早已下檔多時，但熱潮仍高燒不退。

張立昂（右）在臉書上分享用APP特殊效果與朋友的合照。（翻攝自張立昂臉書） 楊鎮（左起）、邵雨薇、「豆花妹」蔡黃汝、張立昂一同演出《1989一念間》。（三立提供）

昨天（28日）張立昂在臉書出賣弟弟，分享了一張他和弟弟的合照，寫下：晚餐時間…兄弟確定沒來錯地方？Dinner time! Bro you sure we're in the right restaurant？」果然一PO文就引起粉絲熱烈討論，弟弟帥氣的外表，讓網友大讚根本神基因，直呼「兩位兄弟好帥」，根本全家都是帥哥，其中照片中弟弟露出一半的二頭肌，更是讓人不注意也難，吸睛程度大破表。

邵雨薇、張立昂（右）因演出《1989一念間》，是粉絲心中超速配的「澈真CP」。（三立提供） 邵雨薇（右）、張立昂因演出《1989一念間》，是粉絲心中超速配的「澈真CP」。（三立提供）

張立昂常在臉書上分享生活，大男孩個性的他，有時也不忘搞笑來娛樂粉絲，前天（27日）他PO出一張與朋友的合照，不過三人都用手機APP的特殊變裝效果，頓時張立昂成了滿臉大鬍子的莽漢，在《1989一念間》飾演他老媽的「豆花妹」蔡黃汝，特地也來跟著網友一起玩起「猜猜誰是張立昂」的遊戲，沒想到她才一留言就猜錯，讓張立昂苦笑回覆：「哈哈哈哈XD 娘親！兒子先旁邊哭去！」熱心的網友也不忘糾正豆花妹，誰才是真的張立昂。

張立昂曾在《1989一念間》中展露好身材。（三立提供）