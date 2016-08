張立昂神基因 出賣弟弟二頭肌超吸睛

張立昂(右)在臉書上分享與弟弟的合照。(翻攝自張立昂臉書)

〔記者吳志偉/台北報導〕張立昂因演出三立週五華劇《1989一念間》爆紅,戲裡戲外都和女主角邵雨薇互動曖昧,更是粉絲們心中超速配的「澈真CP」,即使戲早已下檔多時,但熱潮仍高燒不退。

張立昂(右)在臉書上分享用APP特殊效果與朋友的合照。(翻攝自張立昂臉書) 楊鎮(左起)、邵雨薇、「豆花妹」蔡黃汝、張立昂一同演出《1989一念間》。(三立提供)

昨天(28日)張立昂在臉書出賣弟弟,分享了一張他和弟弟的合照,寫下:晚餐時間…兄弟確定沒來錯地方?Dinner time! Bro you sure we're in the right restaurant?」果然一PO文就引起粉絲熱烈討論,弟弟帥氣的外表,讓網友大讚根本神基因,直呼「兩位兄弟好帥」,根本全家都是帥哥,其中照片中弟弟露出一半的二頭肌,更是讓人不注意也難,吸睛程度大破表。

邵雨薇、張立昂(右)因演出《1989一念間》,是粉絲心中超速配的「澈真CP」。(三立提供) 邵雨薇(右)、張立昂因演出《1989一念間》,是粉絲心中超速配的「澈真CP」。(三立提供)

張立昂常在臉書上分享生活,大男孩個性的他,有時也不忘搞笑來娛樂粉絲,前天(27日)他PO出一張與朋友的合照,不過三人都用手機APP的特殊變裝效果,頓時張立昂成了滿臉大鬍子的莽漢,在《1989一念間》飾演他老媽的「豆花妹」蔡黃汝,特地也來跟著網友一起玩起「猜猜誰是張立昂」的遊戲,沒想到她才一留言就猜錯,讓張立昂苦笑回覆:「哈哈哈哈XD 娘親!兒子先旁邊哭去!」熱心的網友也不忘糾正豆花妹,誰才是真的張立昂。

張立昂曾在《1989一念間》中展露好身材。(三立提供)