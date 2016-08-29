網友被肉搜後隔天道歉 秦昊被酸「家務事別天天發」

秦昊為了老婆伊能靜槓上網友。（翻攝自秦昊微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜6月底遠赴美國剖腹產，沒想到產後傷口竟然裂開化膿，幫她接產的醫師除了聲稱不知道傷口化膿，更疑似盜用伊能靜照片用作宣傳，雙方鬧翻互槓，她的老公秦昊更在微博發文表示握有醫師看診的錄音證據，揚言要公開，沒想到遭到疑似「醫生家屬」的網友私訊嗆聲「誰要你跑到國外生孩子」？昨天對方向秦昊道歉，秦昊則將道歉私訊公開在網路上，頻頻將家務事擺在網路上，讓網友看了酸他：「私事公開在微博就能解決嗎？」

秦昊近日頻頻為了伊能靜更新發文，被網友酸「發微博也無法解決任何事」。（翻攝自秦昊微博）

秦昊日前替老婆伊能靜打抱不平，稱握有醫師看診的錄音，控訴幫伊能靜接產的醫師李瑞堂說謊，沒想到竟然遭到網友嗆聲「好好的中國人非要跑去國外生」，還罵他是狗，讓秦昊怒不可遏，將該私訊公開PO上微博揚言肉搜，事隔一天該名網友私訊向秦昊道歉，希望秦昊能夠刪文，秦昊允諾刪文後又將道歉私訊PO出，希望對方能夠注意自己的言行。

伊能靜日前赴美國生產，爆發醫療糾紛，和醫師李瑞堂各執一詞。（翻攝自秦昊微博）

網友看到後紛紛痛批該名網友在別人傷口上灑鹽，被肉搜後才想裝乖，也有網友持相反意見，認為「知過能改就該給她機會」，不過也有網友表示，伊能靜和李瑞堂的醫療糾紛是私事，每天PO文也無濟於事，直言「發微博也無法解決任何事情」。